نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد، تا پنجشنبه اوایل شب، جو خراسان شمالی نسبتاً پایدار خواهد بود و وزش باد و افزایش ابر پدیده غالب این مدت است.
وی افزود: از اواسط شب پنجشنبه با عبور امواج ناپایدار سطوح میانی جو و ورود رطوبت مناسب، انتظار میرود بارشهای بسیار خوبی در سطح استان رخ دهد.
داداشی بیان کرد: از بامداد جمعه بارشها ابتدا از شمالغرب خراسان شمالی به شکل باران آغاز شده و در ادامه بیشتر نقاط خراسان شمالی را در بر خواهد گرفت.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: فعالیت این سامانه تا ظهر جمعه ادامه دارد و موج دوم بارشها نیز برای بعدازظهر شنبه در شرق و جنوبشرق استان شامل شهرستانهای فاروج، شیروان و اسفراین پیشبینی میشود.
داداشی با بیان اینکه تا پنجشنبه شب تغییرات محسوسی در دمای هوا رخ نخواهد داد، گفت: از روز جمعه کاهش ۶ تا ۸ درجهای دمای کمینه تا اوایل هفته آینده قابل انتظار است.
