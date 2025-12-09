نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشدار سطح نارنجی برای فعالیت سامانه بارشی جدید از پنجشنبه اواسط شب تا شنبه اوایل شب در خراسان شمالی صادر شده است.

وی افزود: نوع مخاطره شامل بارش باران، در مناطق گرمسیر رگبار همراه با احتمال رعدوبرق، وزش باد لحظه‌ای نسبتاً شدید، بارش برف در ارتفاعات و مه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: این سامانه از پنجشنبه شب تا جمعه بعدازظهر همه مناطق استان به‌ویژه نیمه جنوبی، شرق و شمال شرق را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همچنین فعالیت آن از ظهر شنبه تا اوایل شب در مناطق جنوب‌شرق، شرق و مرکز شامل شهرستان‌های بام‌وصفی‌آباد، شیروان، فاروج، اسفراین و شرق و جنوب بجنورد ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: کاهش دید، لغزندگی محورهای کوهستانی، جاری شدن روان‌آب، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها از اثرات این سامانه است.

داداشی همچنین از کاهش محسوس ۷ تا ۱۰ درجه‌ای دما طی روز جمعه تا صبح شنبه خبر داد و گفت: شهروندان و دستگاه‌های امدادی باید نسبت به هشدارهای صادره توجه ویژه داشته باشند.