داداشی: سامانه بارشی پنج‌شنبه شب از خراسان شمالی خارج می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: با خروج سامانه بارشی از اواخر پنج‌شنبه شب کاهش ابر در استان آغاز می‌شود و فردا آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد فعالیت سامانه بارشی ادامه دارد و در مناطق سردسیر مه و در ارتفاعات مرکزی و شمال‌شرق خراسان شمالی احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

وی افزود: از اواخر وقت امشب با خروج کامل سامانه بارشی، کاهش ابر را در اغلب نواحی خواهیم داشت و فردا آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با مه‌رقیق صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

داداشی ادامه داد: طی جمعه شب تا اوایل شنبه شب افزایش ابر و در ارتفاعات مه انتظار می‌رود و برای شنبه شب تا بعدازظهر یکشنبه آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از نظر دمایی، کاهش محسوس دمای کمینه برای امشب محتمل است و طی پنج‌شنبه و جمعه دمای بیشینه تغییرات جزئی خواهد داشت.

