نوربخش داداشی در گفت‌گو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای، اظهار کرد: جو خراسان شمالی تا روز یکشنبه ناپایدار خواهد بود.

وی گفت: با ورود سامانه بارشی از اواسط پنج‌شنبه شب ابتدا افزایش ابر و وزش باد را خواهیم داشت و از اواسط شب بارش‌ها از سمت غرب خراسان شمالی به شکل باران آغاز می‌شود و اوج بارش‌ها صبح جمعه در نیمه غربی خواهد بود و سپس تا بعدازظهر جمعه بیشتر نقاط استان را دربر می‌گیرد.

داداشی ادامه داد: از ظهر جمعه به بعد، بارش‌ها در ارتفاعات به صورت برف و باران رخ خواهد داد، همچنین روز شنبه در ساعات بعدازظهر، نیمه شرقی استان شاهد بارش‌های پراکنده باران و برف و در ارتفاعات نیز بارش برف و مه خواهد بود.

وی افزود: روز یکشنبه نیز بارش‌های پراکنده در نیمه شمالی استان ادامه می‌یابد و در نقاط مرتفع، بارش برف و مه دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از جمعه تا اوایل هفته آینده، کاهش ۷ تا ۱۰ درجه‌ای دمای بیشینه و کمینه نسبت به امروز پیش‌بینی می‌شود.