۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

داداشی: افزایش ابر و بارش پراکنده در خراسان شمالی پیش بینی می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد با ورود امواج ناپایدار افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر پایداری جو طی یک‌شنبه است و پدیده غالب در خراسان شمالی وزش باد و در برخی ساعات افزایش ابر خواهد بود.

وی افزود: با ورود امواج ناپایدار در سطوح میانی جو، از ساعات آینده افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در ساعات شب، در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه نوار غربی و بخش‌هایی از شمال استان، بارش پراکنده باران رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به مه‌گرفتگی ارتفاعات ادامه داد: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه آسمان نیمه‌ابری همراه با وزش باد خواهد بود و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات وجود دارد.

داداشی همچنین درباره شرایط دمایی خراسان شمالی گفت: با توجه به افزایش ابرناکی، تا پایان هفته افزایش نسبی دمای کمینه مورد انتظار است.

    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      ای وزیر نیرو هرچه زودتر و سریعتر دستور بارورسازی ابرهارا بدهید درسراسر کشور در آسمان تهران هم همینطور بااستفاده از هواپیماهای بوئینگ ۷۴۷ و ۷۰۷ ارتش هواپیمای چهار ملخی سی ۱۳۰ ارتش ایلوشین آب‌پاش هواپیمای تک ملخه سمپاشی بالگردها

