نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر پایداری جو طی یکشنبه است و پدیده غالب در خراسان شمالی وزش باد و در برخی ساعات افزایش ابر خواهد بود.
وی افزود: با ورود امواج ناپایدار در سطوح میانی جو، از ساعات آینده افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود و در ساعات شب، در پارهای از نقاط بهویژه نوار غربی و بخشهایی از شمال استان، بارش پراکنده باران رخ خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به مهگرفتگی ارتفاعات ادامه داد: طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه آسمان نیمهابری همراه با وزش باد خواهد بود و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات وجود دارد.
داداشی همچنین درباره شرایط دمایی خراسان شمالی گفت: با توجه به افزایش ابرناکی، تا پایان هفته افزایش نسبی دمای کمینه مورد انتظار است.
نظر شما