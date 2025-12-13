نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، شنبه در اغلب مناطق نیمه شمالی و شرق خراسان شمالی مه پدیده غالب بوده و آسمان استان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود.

وی افزود: از ساعات شب به‌تدریج بر میزان ابرناکی افزوده می‌شود و از اواخر وقت، سامانه بارشی از مناطق شمال و شمال غرب وارد خراسان شمالی خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: این موج سردتر بوده و بارش‌ها عمدتاً در مناطق نیمه شمالی، شرق و جنوب شرق استان به‌صورت باران و برف و در ارتفاعات به‌صورت برف همراه با مه پیش‌بینی می‌شود که تا اوایل یکشنبه شب ادامه دارد.

داداشی تصریح کرد: با توجه به شدت فعالیت سامانه بارشی، هشدار سطح زرد برای روز یکشنبه در مناطق یادشده صادر شده است.

وی ادامه داد: برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آسمان استان قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و ارتفاعات نیز مه‌آلود پیش‌بینی می‌شود و روز سه‌شنبه بعدازظهر و اوایل شب، در مناطق شرق و جنوب شرق استان بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش پراکنده برف دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: موج دوم سامانه بارشی از چهارشنبه بعدازظهر از جنوب شرق وارد استان می‌شود و تا اوایل صبح پنج‌شنبه، بارش باران و برف و به‌تدریج برف در اغلب مناطق نیمه شرقی استان رخ خواهد داد.

داداشی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: برای امروز افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود اما از روز یکشنبه کاهش محسوس دمای بیشینه و طی هفته جاری کاهش دمای کمینه و یخبندان شبانه، به‌ویژه از اواسط هفته تا پایان هفته، مورد انتظار است.

وی در پایان یادآور شد: با توجه به تغییر خروجی مدل‌های هواشناسی و تضعیف فعالیت سامانه بارشی، هشدار نارنجی صادر شده برای امروز اعتبار ندارد.