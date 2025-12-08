به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین پورغریب در نشست خبری که امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه به مناسبت هفته پژوهش و روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، مهم‌ترین دستاورد خود در یک سال گذشته را تلاش برای زنده‌کردن هویت دانشجویی در دانشگاه دانست، گفت: چیزی که جامعه ما را آزار می‌دهد، بی‌تفاوتی مردم است ما تلاش کردیم مدیریت امور را به خود دانشجویان بسپاریم تا این هویت بتواند در دانشگاه نقش داشته باشد. این رویکرد فرصت ارائه نظرات و عقاید را برای دانشجویان در حوزه‌های مختلف اعم از صنفی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فراهم کرده است.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه دانشجویان باید در یک فضای مناسب با خیال راحت، تمرکز خود را بر بحث‌های آموزشی و پژوهشی بگذارند گفت: با یقین می‌گویم که دانشجوهای ما به اندازه دانشجوی دوران قبل فعال هستند و عرق ملی دارند. نمونه عینی این مسئولیت‌پذیری در بحران‌ها مثل کرونا و جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم.

پیشنهاد حضور نماینده دستیاران در هیئت رئیسه بیمارستان‌ها

پورغریب از تلاش برای پررنگ کردن نقش دانشجویان در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: ما ارتباط بین دانشجویان با سایر معاونت‌ها را بیشتر کردیم و کمیته‌های دانشجویی که در حوزه آموزش کار می‌کنند، فعال‌تر شده‌اند. حتی به رؤسای بیمارستان‌ها پیشنهاد داده‌ایم که در شورای هیئت رئیسه بیمارستان یک نفر عضو دانشجویی نماینده، به‌خصوص دستیاران بتوانند در تصمیم‌گیری‌هایی که بر دانشجویان تأثیر دارد، حضور داشته باشد و به فرایندهای بیمارستان کمک کند.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای ارتقای خدمات رفاهی گفت: تلاش ما این است که دانشجویان تمرکز خود را از دغدغه‌های اولیه (هرم مازلو) جدا کرده و بر آموزش، پژوهش و فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و سلامت جسم و روان متمرکز شوند.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد اقدامات انجام شده در زمینه خوابگاه‌های دانشجویی گفت علی‌رغم مشکلات موجود، در یک سال اخیر نزدیک به ۱۲۰۰ تخت خوابگاهی از خارج دانشگاه اجاره شده و بودجه سنگینی صرف این کار شده است تا هیچ دانشجوی مجردی بدون خوابگاه نماند.

عرضه روزانه بیش از ۱۰ هزار غذا به دانشجویان در ۱۵ نقطه تهران

وی ادامه داد: بودجه تغذیه دانشگاه به نسبت پارسال دو و نیم برابر شده است که دلیل آن هم تورم و هم افزایش تعداد دانشجویان است. اکنون دانشگاه نزدیک به ۲ میلیون وعده غذا در سال و روزی بالای ۱۰ هزار غذا را در حداقل ۱۵ نقطه تهران توزیع می‌کند. برای ارتقای کیفیت غذا نیز از حضور و نظارت خود دانشجویان استفاده می‌شود.

پورغریب با اشاره به اقداماتی که در زمینه امکانات ورزشی انجام شده، گفت: فضای ورزشی گسترش یافته و امسال یک زمین چمن مصنوعی افتتاح و یک فضای ورزشی دیگر اضافه شده است. تجهیزات ورزشی خوابگاه‌ها ارتقا داده شده و تا پایان سال بودجه خوبی برای ارتقای بیشتر اختصاص داده شده است.

وی همچنین از رفع نواقص خوابگاه‌های متأهلی و ارتقای فضاهای فرهنگی چون نمازخانه‌ها، کتابخانه‌ها و مهدکودک‌ها خبر داد.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: این دانشگاه در دی ماه میزبان بخشی از المپیاد ورزشی دانشجویان دختر کل کشور در رشته‌های والیبال و شطرنج خواهد بود و پذیرای ۱۰۰۰ دانشجوی دختر است.

دو برابر شدن نیروهای سلامت روان و اجرای طرح پایش جامع

پورغریب در مورد اقدامات انجام شده در حوزه سلامت روان دانشجویان گفت: تعداد نیروی روانپزشک و روانشناس در دانشگاه تقریباً نسبت به پارسال دو برابر شده است. خدمات به صورت ۲۴ ساعته (هات‌لاین)، حضوری و مجازی ارائه می‌شود و مراکز مشاوره که قبلاً فقط در دانشگاه و کوی فعال بودند، اکنون در تمام بیمارستان‌های دانشگاه واحد مشاوره فعال کرده‌اند تا این تسهیلات تسهیل شوند.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی، بی‌نیاز شدن دانشجویان از مراجعه به این مراکز است، افزود: ما طرح پایش سلامت دانشجویان را در ابعاد مختلف (شامل سلامت جسم، سلامت روان، استعدادیابی‌های ورزشی و فرهنگی، پایش سلامت معنوی و وضعیت فرهنگی اجتماعی) اجرا می‌کنیم. هدف از این پایش، شناسایی موارد اورژانس و مداخله سریع است، چرا که متأسفانه در آمارها درصد بالایی از مشکلات سلامت روان شناسایی شده و این عزیزان بلافاصله به روانشناس و روانپزشک ارجاع داده شده‌اند.

پورغریب ادامه داد: دانشجویانی که در جریان این پایش با بیماری‌هایی چون دیابت، مشکلات جسمی یا سرطان شناسایی می‌شوند، مورد توجه قرار می‌گیرند و تلاش می‌کنیم تا یک چتر حمایتی ویژه برای آن‌ها ایجاد و شرایط برایشان بهتر شود.