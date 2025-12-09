فرماندار دشتی: نظارت مستمر و تأمین عادلانه اقلام در بازار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان دشتی تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و نظارت دقیق بر روند بازار را دو اولویت اساسی عنوان کرد و گفت: این دو موضوع باید با جدیت دنبال و پیگیری شود و هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌ها در مدیریت بازار افزود: همه دستگاه‌ها باید بر اساس شرح وظایف قانونی خود عمل کنند و در اجرای مسئولیت‌ها کوتاهی نداشته باشند.

فرماندار دشتی با انتقاد از برخی افراد که با طرح شایعات موجب تشویش اذهان عمومی و التهاب بازار می‌شوند، بیان کرد: نباید اجازه داد فضاسازی‌های بی‌اساس امنیت روانی مردم را مختل کند.

مقاتلی تأمین مستمر اقلام و توزیع عادلانه آن‌ها را از مهم‌ترین ضرورت‌های دوران فعلی دانست و تأکید کرد: توزیع کالا باید بر اساس معیارهای عادلانه و بدون تبعیض انجام شود تا رضایت عمومی افزایش یابد.

وی همچنین خواستار فعال‌تر شدن گشت‌های محسوس و نامحسوس شد و گفت: مردم باید این نظارت‌ها و بازخوردهای آن را ببینند تا اعتمادشان به مدیریت بازار تقویت شود.

فرماندار دشتی با اشاره به نقش مشاغل در آرامش بازار اظهار داشت: کاسبان منصف باید تشویق شوند و در مقابل، با متخلفان طبق قانون برخورد صورت گیرد.

وی نظارت مستمر را عامل بازدارندگی دانست و افزود: نظارت‌های پیوسته، مهم‌ترین ابزار جلوگیری از تخلف و تضمین ثبات در بازار است.