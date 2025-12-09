به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله رجایی، مدیر ارشد خط ۶ متروی تهران درباره اعمال شیوه‌های مناسب سازی در ایستگاه مریم مقدس (س) اظهار کرد: خطوط بساوایی برای روشندلان در ایستگاه مریم مقدس (س) ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه ۱۲ دستگاه پله برقی نیز در این ایستگاه نصب شده است، ادامه داد: همه پله برقی‌ها فعال هستند مگر اینکه خرابی موردی پیش بیاید که سریعاً مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رجایی با اشاره به آسانسورهای ایستگاه مریم مقدس (س) خاطرنشان کرد: آسانسورهای ایستگاه هنوز نصب نشده است اما نصب آسانسور در کل خط در دستور کار است. از این هفته فعال سازی آسانسورهای نصب شده شروع شده و در آینده نزدیک آسانسورهای بیشتری فعال خواهد شد.

مدیر ارشد خط ۶ متروی تهران بیان داشت: عبور ویلچر از پله برقی طبق مقررات ایمنی در همه جا ممنوع است. البته به همکارانمان تاکید شده که اگر معلولی با واکر یا ویلچر نیاز به کمک داشت از او دریغ نشود.

وی گفت: تابلوهای راهنمای مسافران هم در ایستگاه به صورت مناسب نصب شده است. در خط شش روزانه ۱۷۴ حرکت مسافری با حداقل سر فاصله زمانی عبور دو قطار (هدوی) ۱۰ دقیقه انجام می‌شود. البته در تلاشیم که با اضافه شدن قطار سرفاصله حرکت قطارها را کمتر کنیم.