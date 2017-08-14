۷۸۰پله برقی و ۱۳۸ آسانسور در ایستگا ه های مترو فعالند

به گزارش خبرنگار مهر، عامر کعبی فرد معاون امور ایستگاه‌های شرکت بهرهبرداری مترو تهران در تشریح اقدامات این معاونت گفت: مناسب سازیایستگاه‌های مترو تهران برای کودکان، معلولان و افراد کم توان ازاولویت‌های کاری در معاونت امور ایستگاه‌های شرکت بهره برداری مترو تهران است و در این راستا اقدامات زیادی انجام شده است که از آن جملهمی‌توان به مناسب سازی مسیر نابینایان، راه اندازی آسانسورهای ویژه برایافراد کم توان و نصب تجهیزات رفاهی برای کودکان و معلولان درایستگاه‌های مترو اشاره کرد.

وی ادامه داد: از ابتدای فصل تابستان با توجه به گرم شدن هوا و نیاز بیشترافراد به آب سردکن تمامی ایستگاه‌های مترو به آب سرد کن مجهز شد و درایستگاه‌های پرتردد نیز اقدام به نصب آب سرد کن‌های مخصوص کودکان و افراد کم توان کردیم.

معاون امور ایستگاه‌های شرکت بهره برداری مترو تهران تصریح کرد: این آب خوری ها در ایستگاه‌های پر تردد مترو از قبیلتجریش، مصلی امام خمینی (ره) دروازه دولت، امام خمینی، انقلاب اسلامی، تئاتر شهر، صادقیه، کرج، گلشهر، میدان ولیعصر، منیریه، راه آهن، شهیدصیاد شیرازی و میدان جهاد نصب و راه اندازی شده است.

کعبی فرد با اشاره به اینکه استاندارد سازی مبلمان شهری به ویژه وسایلخاص کودکان جزو مصوبات شهر دوستدارکودک است گفت: این آبخوری‌هاامکان استفاده راحت‌تر را برای کودکان و افراد کم توان محیا کرده است و بهزودی در سایر ایستگاه‌های مترو نیز نصب خواهد شد.

۷۸۰پله برقی و ۱۳۸ آسانسور در ایستگا ه های مترو فعال‌اند

معاون امور ایستگاه‌های شرکت بهره برداری مترو تهران در ادامه از اقدامات گوناگون این شرکت در جهت افزایش کیفیت خدمت رسانی به مسافران خبر داد و گفت: نصب آسانسورهای جدید، بازبینی دستگاه‌هایهواساز و راه اندازی پله برقی‌ها بخشی از فعالیت‌های انجام شده توسط معاونت امور ایستگاه‌ها است .

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۸۰ پله برقی و ۱۳۸ آسانسور درایستگاه‌های مترو فعال هستند افزود: از بهمن ماه سال گذشته تا کنون در ایستگاه سعدی، ایستگاه قلهک و ایستگاه دکتر شریعتی دو دستگاه آسانسورجدید نصب و راه اندازی شده است.

عامر کعبی فرد در ادامه در خصوص نصب پله برقی‌های جدید گفت: همچنیندر این مدت، ۱۸ دستگاه پله برقی در ایستگاه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، ۱۵ دستگاه پله برقی در ایوان انتظار (میدان حضرت ولیعصر(عج) و ۱ دستگاه در دسترسی شمالی سکوی غربی ایستگاه نوبنیاد از ابتدایسال تاکنون راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش‌های شبانه روزی برای تعمیر و نگهداری پلهبرقی‌ها و آسانسورهای ایستگاه‌ها، میزان ساعات عدم سرویس دهی به خاطر خرابی نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

وی ادامه داد: در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در ایستگاه‌های مترونیز اقداماتی انجام شده است ضمن آنکه روشنایی ایستگاه‌های مصلی، کرجو صادقیه در چند ماه گذشته ارتقا یافته است