به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله قائد رحمتی، معاون مهندسی شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: همزمان با شروع بهرهبرداری از ایستگاه مریم مقدس (س)، ۱۲ دستگاه پلهبرقی به چرخه خدمترسانی افزوده شد و با این اقدام، تعداد پلهبرقیهای فعال در خط ۶ به ۲۱۵ دستگاه و در مجموع خطوط هفتگانه به هزار و ۳۴۰ دستگاه رسید.
وی افزود: در حال حاضر هزار و ۳۴۰ دستگاه پلهبرقی فعال در ایستگاههای شبکه مترو روزانه بهمدت حدود ۱۷ ساعت در اختیار مسافران شهر زیرزمینی قرار دارد. از این تعداد، ۱۷۸ دستگاه در خط ۱، تعداد ۱۳۲ دستگاه در خط ۲، تعداد ۲۸۷ دستگاه در خط ۳، تعداد ۲۳۶ دستگاه در خط ۴، تعداد ۳۱ دستگاه در خط ۵، تعداد ۲۱۵ دستگاه در خط ۶ و تعداد ۲۶۱ دستگاه در خط ۷ مستقر است.
قائد رحمتی در ادامه گفت: بیشترین تعداد پلهبرقی در میان خطوط مترو مربوط به خط ۳ است و در میان ایستگاهها نیز، ایستگاه تئاترشهر با ۴۴ دستگاه پلهبرقی رکورددار است. همچنین کمترین تعداد پلهبرقی در خط ۵ قرار دارد که بهدلیل زمینی بودن ایستگاههای این خط، نیاز کمتری به تجهیزات حملونقل عمودی وجود دارد.
معاون مهندسی شرکت در پایان خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت تجهیزات دسترسی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت سفر، بهبود ایمنی و تسهیل تردد شهروندان دارد و این مسیر با تکمیل سایر ایستگاهها و تجهیزات ادامه خواهد یافت.
نظر شما