امام جمعه قم: صهیونیسم در تلاش برای جلوگیری از ظهور امام زمان(عج) است

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای ستاد برگزاری بیستمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت با حضور در دفتر جامعه مدرسین، با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری دیدار کردند.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به موضوع همایش امسال ابراز داشت: موضوع همایش شما یعنی دشمن شناسی و مسئله یهود صهیونیسم، موضوع بسیار مهمی است، چراکه تعبیرات زیادی در روایات ما نسبت به مسئله دشمن شناسی آمده است.

وی خاطر نشان کرد: اگر ضرباتی متوجه ما می‌شود به خاطر این است که دچار غفلت از دشمن می‎‌شویم و دشمن نیز از این غفلت سو استفاده می‌کند.

امام جمعه قم تأکید کرد: بحث یهود را باید با پسوند صهیونیسم بررسی کنیم؛ چرا که تعداد زیادی از خود یهودیان نیز با صهیونیسم در تقابل جدی هستند. از طرف دیگر باید توجه داشت که بین یهودیان صهیونیسم و مسیحیان صهیونیسم رابطه نزدیکی وجود دارد که نمونه آن امروز در دنیا مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه توانست فضا را بر علیه رژیم صهیونیستی تغییر دهد اظهار داشت: باید جوانب این مسئله را در همایش خود با استفاده از آیات قرآن تبیین کنید. آیاتی مانند «وَلَنْ تَرْضَی عَنْکَ الْیَهُودُ وَ لَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» و «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا».

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری ضمن تقدیر از برگزاری همایش بین‌المللی دکترین مهدویت تصریح کرد: این حرکت بزرگ برای مهدویت با این تراز بالا، کار قابل توجه و قابل ارائه‌ای است.

وی با اشاره به نشانه‌های ظهور در روایات بیان داشت: نشانه‌هایی که در روایات ما ذکر شده است، به فتنه‌ها و آشوب‌هایی که اتفاق می‌افتند شباهت زیادی دارند گرچه الزاماً نشانه‌ها حتمی نیستند البته خود یهودیان صهیونیسم نیز معتقدند که ظهور اتفاق می‌افتاد و در تلاش‌اند که از آن جلوگیری کنند، اما موفق نخواهند شد.

در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین سید مسعود پورسیدآقایی مدیر مؤسسه آینده روشن (مرکز تخصصی موعود) گزارشی از برنامه‌ها، اقدامات و پیگیری‌های انجام شده برای برگزاری بیستمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت ارائه کرد.

در این جلسه همچنین نسبت به برخی موضوعات روز و به ویژه مباحث مرتبط با مهدویت، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.