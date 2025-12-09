کمبود ۱۳۸ میلیمتری بارش در کهگیلویه و بویراحمد؛آغاز بارش ها از سه شنبه

فرمان فرامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا به امروز، کمبود بارش در کهگیلویه و بویراحمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۸.۸ میلیمتر است و با شرایط بی بارشی در سطح استان مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه استان در رتبه سیام کشور از نظر بی بارشی قرار گرفته است، افزود: با نزدیک شدن سامانههای بارشی، این آمار بدون شک تغییر خواهد کرد.
معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: بر اساس پیشبینیها، از امروز سهشنبه ظرفیت بارشهای رگباری در استان وجود دارد که در مناطق شمال غربی شدیدتر خواهد بود.
وی ادامه داد: از روز چهارشنبه، با نزدیک شدن موج بارشی، باران در تمام مناطق استان گسترده میشود و روز پنجشنبه اوج ناپایداری و بارشهای نافع و مؤثر را شاهد خواهیم بود که در مناطق کوهستانی شدیدتر است و جنوب غرب استان کمترین سهم بارش را خواهد داشت.
فرامین با بیان اینکه روز جمعه از شدت ناپایداری کاسته میشود، اما روز شنبه بارشها در مناطق شرقی استان مجدداً بهبود مییابد، گفت: روز یکشنبه نیز شاهد پدیده ابرناکی خواهیم بود و موج بارشی دیگری، هرچند با توان کمتر، هفته آینده استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد که حتی امکان بارش برف در ارتفاعات وجود دارد.
وی در خصوص دما نیز گفت: دمای صبحگاهی افزایش یافته، اما دمای روزانه با توجه به پدیده ابرناکی کاهشی خواهد بود بهطوریکه روز پنجشنبه دمای روزانه نسبت به امروز ۵ تا ۶ درجه کاهش مییابد.
معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد به پیامدهای این بارشها اشاره کرد و افزود: کاهش دید افقی، لغزندگی جادهها، بارشهای نیمهسنگین در برخی مناطق بهویژه مناطق کوهستانی، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ از جمله پدیدههای قابل پیشبینی در این دوره است.
وی ابراز امیدواری کرد: این بارشها اگرچه با تأخیر آغاز شده، اما میتواند بخشی از کمبود بارش استان را جبران کند.
نظر شما