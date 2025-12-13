  1. استانها
هشدار زرد هواشناسی برای کهگیلویه وبویراحمد؛ورود سامانه بارشی از دوشنبه

یاسوج-کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سامانه بارشی از دوشنبه وارد استان می‌شود و فعالیت آن تا پایان هفته ادامه دارد.

فرمان فرامین اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی طی امروز و فردا آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود، گاهی افزایش ابر در برخی مناطق از جمله شهرستان بهمئی و باشت دور از انتظار نیست.

وی افزود: از روز دوشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان خواهد شد و تا پایان هفته آینده اغلب مناطق استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: برای روزهای دوشنبه تا چهارشنبه هشدار زرد بارشی صادر شده است و احتمال وقوع بارش‌های متناوب، وزش باد و در برخی نواحی رعدوبرق وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان هم بیان کرد: در این چند روز شاهد کاهش نسبی دما هستیم و در برخی نقاط استان هوا به‌طور محسوسی سردتر خواهد شد.

فرامین ادامه داد: در صبح امروز سی‌سخت با حداقل دمای ۰.۳ درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه استان بود.

وی تصریح کرد: کشاورزان و دامداران با توجه به کاهش دما و احتمال بارش‌ها، تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات و تأسیسات خود در نظر بگیرند.

