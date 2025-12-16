  1. استانها
پیش‌بینی بارش‌های رگباری و برف نیمه‌سنگین در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-معاون فنی اداره کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بارش‌های سنگین برف و باران از چهارشنبه و پنج شنبه در استان آغاز می‌شود.

فرمان فرامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی وضعیت آب و هوایی روزهای آینده کهگیلویه و بویراحمد گفت: امروز سه‌شنبه آسمان استان غالباً ابری خواهد بود و در برخی مناطق بارش‌های رگباری اتفاق می‌افتد.

وی افزود: از روز چهارشنبه ظرفیت بارش در تمام مناطق استان افزایش پیدا می‌کند و انتظار بارش‌های نسبتاً خوبی در این روز وجود دارد.

معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: روز پنج‌شنبه با تضعیف سامانه‌های ناپایدار، از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود، اما از غروب پنج‌شنبه بار دیگر شرایط برای بارش‌های شدید فراهم خواهد شد.

وی هشدار داد: در مناطق کوهستانی از جمله دنا، بویراحمد، مارگون، ارتفاعات دهدشت، دیشموک و کوه خامی، بارش به صورت برف خواهد بود و احتمال بروز برف نیمه‌سنگین در این محورها وجود دارد.

فرامین از مسافران و رانندگان خواست تا تمهیدات لازم را برای سفر در این شرایط جوی اتخاذ کنند و تجهیزات ایمنی لازم را همراه داشته باشند.

