به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه این سامانه تا روز دوشنبه فعال خواهد بود، افزود: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد فعالیت این سامانه موجب ابرناکی، وزش باد گاهی نسبتاً شدید و بروز پدیده مه میشود.
وی با اشاره به اینکه فعالیت این سامانه موجب ناپایداری جو استان میشود، اظهار کرد: فعالیت این سامانه بارشی در مناطق کوهستانی و سردسیر موجب بارش برف و در مناطق گرمسیر بارش باران میشود.
رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: مسافران و رانندگان برای تردد در مناطق کوهستانی و برفگیر پیش بینیهای لازم را انجام داده و با خود تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.
امیدفر، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته سراب با دمای منفی ۱۶ درجه و میانه و جلفا با دمای منفی چهار درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند و دمای هوای تبریز به منفی ۹ درجه سانتی گراد رسید.
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