افزایش قربانیان تنش مرزی تایلند و کامبوج به ۸ نفر؛ ۴۹ نفر زخمی شدند

کشته‌ها و زخمی‌های تنش مرزی بین تایلند و کامبوج به ۵۷ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع ملی کامبوج اعلام کرد که شمار قربانیان کامبوجی درگیری‌های مرزی با تایلند به هفت نفر رسید و بیش از ۲۰ نفر نیز به شدت زخمی شدند.

مقامات محلی کامبوج مدعی شدند که در نتیجه تیراندازی ارتش تایلند به مناطق غیرنظامی، از ۸ تا ۹ دسامبر، هفت شهروند کامبوجی کشته و ۲۰ شهروند دیگر زخمی شدند.

سوراسان کُنگسیری سخنگوی وزارت دفاع تایلند نیز در یک نشست خبری اعلام کرد که تعداد نیروهای تایلندی زخمی شده در درگیری‌ها با ارتش کامبوج از هشت نفر به ۲۹ نفر افزایش یافته است.

وی افزود: در مجموع، یک سرباز تایلندی کشته و ۲۹ نفر دیگر در جریان این درگیری‌ها زخمی شده‌اند.

صبح دوشنبه، ارتش تایلند از حمله هوایی به مواضع ارتش کامبوج در مرز خبرداد. دو طرف، یکدیگر را به نقض آتش بس و شروع درگیری متهم کرده اند.

ازسرگیری درگیری‌ها میان تایلند و کامبوج در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی مدعی شده بود که توانسته به هشت جنگ، از جمله جنگ میان این دو کشور پایان دهد.

شروع مجدد درگیری‌ها بین تایلند و کامبوج نشان دهنده پوشالی بودن ادعاهای ترامپ درباره ایجاد صلح در جهان با ابزار قدرت است.

