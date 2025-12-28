کرمانشاه الگوی ملی صلح و سازش در فرآیندهای قضایی

شهرام کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این استان از دیرباز محل همزیستی مسالمتآمیز اقوام، مذاهب و طوایف مختلف بوده است، اظهار کرد: این سرمایه اجتماعی ارزشمند، امروز به پشتوانهای مهم برای توسعه فرهنگ گفتوگو، تفاهم و سازش در فرآیندهای قضائی تبدیل شده است.
وی با اشاره به آمارهای موجود در حوزه صلح و سازش افزود: تنها در آذرماه سال جاری، از مجموع پروندههای ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان، حدود ۴۴ درصد با سازش طرفین مختومه شده که این آمار نشاندهنده اعتماد مردم به سازوکارهای غیرقضایی و ریشهدار بودن فرهنگ صلح در استان کرمانشاه است.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: در بسیاری از اختلافات، پیش از ورود رسمی پروندهها به چرخه رسیدگی قضائی، با نقشآفرینی مؤثر بزرگان، ریشسفیدان، معتمدین محلی و صلحیاران، اختلافات بهصورت مسالمتآمیز حلوفصل میشود که این موضوع یکی از مزیتهای کمنظیر استان کرمانشاه به شمار میرود.
دکتر کرمی با تأکید بر رویکرد قوه قضائیه در کاهش ورودی پروندهها و ترویج سازش گفت: راهبرد دستگاه قضائی در سالهای اخیر، تمرکز بر سازش، کاهش اطاله دادرسی و بازگرداندن آرامش به جامعه بوده و خوشبختانه استان کرمانشاه با عملکرد مطلوب شوراهای حل اختلاف، دادگاههای صلح و مشارکت فعال معتمدین مردمی، در این مسیر موفق عمل کرده است.
وی ادامه داد: افزایش آمار سازش در پروندههای حقوقی، خانوادگی و حتی برخی پروندههای کیفری قابل گذشت، بیانگر آن است که مردم استان کرمانشاه، گفتوگو و تفاهم را بر تقابل و منازعه ترجیح میدهند و این رویکرد نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی دارد.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه نامگذاری کرمانشاه به عنوان پایتخت صلح و سازش کشور میتواند فراتر از یک عنوان نمادین باشد، خاطرنشان کرد: این اقدام میتواند زمینهساز الگوسازی ملی در حوزه حل اختلافات، تقویت انسجام اجتماعی، کاهش تنشها و افزایش اعتماد عمومی به سازوکارهای عدالت ترمیمی شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها و نهادهای فرهنگی، اجتماعی و رسانهای گفت: دستگاه قضائی استان آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، دانشگاهی و فرهنگی، مسیر تحقق این هدف را هموار کرده و کرمانشاه را به الگوی موفق صلح و سازش در سطح کشور تبدیل کند.
