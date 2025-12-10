افتتاح «سینماحقیقت» با رنگ ایران و روز مادر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، آئین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» که یک روز پیش از میلاد بانو فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر امروز ۱۹ آذر ساعت ۱۵ برگزار میشود، فضایی خاص دارد. امین قدمی کارگردان سینمای مستند مجری این مراسم است و مستند «نامش زن» ساخته ماریا ماوتی در پایان این مراسم روی پرده میرود.
نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از امروز تا ۲۵ آذر در پردیس ملت و موزه سینما ادامه دارد.
مراسم افتتاحیه بخش مجموعه عکس مستند «از قاب تا روایت مستند» فردا پنجشنبه ۲۰ آذر در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
