خضریان: مشکلات صنفی و رفاهی دانشجویان باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت روز دانشجو، اظهار کرد: امیدواریم دولت با توجه بیشتر به دانشگاهها، مشکلات صنفی و مسائل رفاهی دانشجویان را برطرف کند.
وی ادامه داد: دانشجویان نیز انشاءالله خود را برای نقشی که در سالهای آینده در اداره کشور بر عهده خواهند داشت، آماده میکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روز دانشجو، یادآور مبارزه جنبش دانشجویی با استکبار جهانی و بهویژه آمریکا است، تصریح کرد: این روز، یادآور واقعهای است که در شانزدهم آذر ۱۳۳۲ خون سه جوان این سرزمین در برابر نیکسون ریخته شد؛ جوانانی که حیثیت دانشگاه را نفروختند و در برابر آمریکاییها ایستادگی کردند.
