خوزستان از نظر نیروی متخصص و توانمند هیچ کمبودی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش از ظهر امروز سهشنبه در آئین گشایش بیستوششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فنبازار خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: استعدادها و قابلیتهای بینظیر جوانان خوزستانی، چشمانداز امیدبخشی را برای تحول و پیشرفت استان ترسیم میکند.
وی با اشاره به سیاست اولویتدهی به نیروهای بومی در اجرای پروژهها افزود: تأکید ما بر این است که در بهکارگیری نیروها و واگذاری طرحها، شرکتها و افراد بومی در اولویت باشند و دستگاههای اجرایی استانی نیز باید از این سیاست تبعیت کنند.
استاندار خوزستان ادامه داد: در بازدید از مراکز علمی و فناوری مشاهده کردم که جوانان خوزستانی در تمامی رشتهها توانمندیهای برجستهای دارند و این نشان میدهد که استان از نظر نیروی متخصص کمبودی ندارد.
موالیزاده با بیان اینکه حمایت از شرکتهای دانشبنیان یک ضرورت راهبردی است، بیان کرد: حمایت از فعالیتهای پژوهشی، بستری برای شتاب در توسعه محسوب میشود و دولت استان از این مسیر قاطعانه پشتیبانی خواهد کرد.
وی در پایان تصریح کرد: روند توسعه خوزستان در مدار اصلی خود قرار گرفته و هدف نهایی، زمینهسازی برای نقشآفرینی گسترده جوانان در فرایند پیشرفت و آبادانی استان است.
نظر شما