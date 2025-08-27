تقویت هویت خوزستانی کلید توسعه پایدار استان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز کارمند و تجلیل از کارمندان نمونه بسیجی که در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد، بیان کرد: اگر هویت خوزستانی را تقویت کنیم، توسعه استان محقق شده و دیگر کسی نمی‌تواند بحث انتقال آب را مطرح کند.

وی با اشاره به فرهنگ نادرست مقاومت برخی مدیران در برابر تغییر با تغییر دولت‌ها، خاطرنشان کرد: برخی مدیران ما چسبندگی عجیبی به پست و مقام دارند؛ این میزها همه رفتنی است و باید پذیرفت که تغییر، امری طبیعی است.

موالی‌زاده با انتقاد از دخالت برخی افراد در انتصابات مدیران، افزود: این عمل برخلاف تأکیدات مقام معظم رهبری است؛ ما یا سرباز ولایت هستیم یا نیستیم و اگر هستیم، باید در عمل آن را نشان دهیم و در انتصابات دخالت نکنیم.

استاندار خوزستان با رد ادعاهای قومیت‌گرایی، تصریح کرد: من ۶۵ سال برای ایران نفس کشیده‌ام و جانم را برای این کشور می‌دهم؛ متأسفانه برخی از روز اول این برچسب نادرست را در ذهن داشته‌اند و تکرار می‌کنند.

وی وحدت و همدلی را تنها راه رشد خوزستان دانست و گفت: مشکل اصلی ما نبود هویت میانی، یعنی هویت خوزستانی است؛ اگر این هویت تقویت شود، هیچ‌کس جرئت دست‌اندازی به منابع استان را نخواهد داشت.

موالی‌زاده با بیان اینکه خوزستان در تمامی عرصه‌ها امتحان خود را پس داده است، اظهار کرد: وجوه نرم‌افزاری توسعه به‌ویژه هویت واحد، بسیار مهم‌تر از وجوه سخت‌افزاری است.

استاندار خوزستان با اشاره به مخالفت قاطع خود با هرگونه طرح انتقال آب از استان، تأکید کرد: ما نه تنها آب به استان‌های دیگر نمی‌دهیم، بلکه آن‌ها باید آب مورد نیاز ما را تأمین کنند؛ وضعیت رودخانه‌های کرخه و مارون به گونه‌ای است که نیازمند دریافت آب هستیم.

وی در ادامه با اشاره به لزوم حمایت از نیروهای بومی و نخبگان استان گفت: ما موظفیم از نیروهای خلاق و نخبگان خوزستانی حمایت کنیم؛ در شهرهایی مانند مسجدسلیمان با وجود محرومیت، شاهد ابتکارات و کارهای دانش‌بنیان ارزشمندی هستیم که باعث افتخار است.

موالی‌زاده با اشاره به نگاه ویژه مقام معظم رهبری به خوزستان افزود: خوشبختانه رهبر حکیم و فرزانه انقلاب نگاه ویژه‌ای به خوزستان دارند و این برای ما بسیار ارزشمند است؛ ما باید از این فرصت برای تقویت وحدت و انسجام و پیشرفت استان استفاده کنیم.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح الگوی صحیح مدیریتی پرداخت و بیان کرد: هنگام انتقال پست مدیریتی، تمام اطلاعات و تجربیات چهارساله خود را در اختیار جانشین قرار دادم و حتی رزومه او را به شورای عالی انقلاب فرهنگی بردم که مورد تأیید و تحسین شهید رئیسی قرار گرفت.

وی با تجلیل از نقش بی‌بدیل سپاه در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، سازندگی و مقابله با حوادث، گفت: سپاه همواره منشأ خدمات ارزشمندی بوده و ما وظیفه داریم از این مجموعه انقلابی حمایت کنیم؛ این یک وظیفه اعتقادی و دلی است.