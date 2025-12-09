نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس حوزه مبارزه با پولشویی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال ۱۴۰۴ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
کارنامه نتیجۀ آزمون کتبی اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال ۱۴۰۴ امروز ۱۸ آذرماه در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.
پذیرفتهشدگان پس از مشاهده کارنامه نتیجه آزمون و در صورت قبولی در آزمون به نکات زیر توجه کنند:
۱. مراحل و نحوه انجام تشکیل پرونده برای پذیرفتهشدگان متعاقباً از طریق درگاه آموزش مرکز اطلاعات مالی به نشانی: https://afiu.ir اعلام خواهد شد.
۲. حدنصاب نمره قبولی برای گواهی آموزش مختص کارشناسان حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نمره ۶۰ است.
۳. افرادی که موفق به کسب نمره ۸۰ و بالاتر شدهاند، به عنوان متقاضیان واجد شرایط برای دریافت گواهی قبولی صلاحیت تدریس باید در مصاحبه تخصصی که دعوت میشوند، شرکت کنند. زمان و مکان برگزاری مصاحبه متعاقباً از طریق پیامک توسط مرکز اطلاعرسانی خواهد شد.
۴. گواهینامه مربوطه برای واجدین شرایط پس از طی مراحل اداری و تشریفاتی، از طریق پست الکترونیکی(ایمیل) ارسال خواهد شد.
