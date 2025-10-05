جزئیات آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ صبح روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۱ مرکز استان برگزار می شود.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز و دَرب های ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، بنابراین متقاضیان باید قبل از بسته شدن دَربهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت خواهد بود و متقاضیان می توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه ای (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و بر اساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی شود، لازم است با مراجعه به درگاه سازمان سنجش و ورود به سامانه پاسخگویی اینترنتی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری، نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت نام اقدام کند.

لازم به ذکر است این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سامانه پاسخگویی عضو باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود کرده اند با عضویت در این سامانه نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

آدرس، محل رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه ای مندرج در کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنید.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای مربوط به مقطع تحصیلی، کد و عنوان رشته تحصیلی، مدت سابقه کار در کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت مندرج در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کنید.

در صورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستید ضروری است در روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ با همراه داشتن مدارک مربوطه (کارت ملی و اصل شناسنامه عکسدار) به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس آدرس اعلام شده در جدول (مندرج در اطلاعیه) مراجعه کنید. در غیر این صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.

- چنانچه نسبت به بندهای مربوط به جنسیت، معلولیت و شدت معلولیت معترض هستید.

تذکر مهم: متقاضیانی که معلولیت آنان مورد تایید قرار نگرفته است، برای اعمال بند معلولیت لازم است فرم تایید معلولیت خود را از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت و در تاریخ مذکور به واحد رفع نقص مراجعه کنند.

- چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس است و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله اشتباه عکس، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۳×۴ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۳» به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنید، موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

- چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

- سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار دارد بطور دقیق مطالعه کنند.

یادآوری های مهم

درب های ورودی حوزه های امتحانی رأس ساعت (۷:۳۰ دقیقه) صبح بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت (۸:۰۰) صبح آغاز می شود. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن درب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

تذکر: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بیسیم، کتاب، جزوه، ماشین حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری که بخشی از آن در بند «د» آمده است، رفتار خواهد شد.

لازم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.

خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را بعمل آورید.

حوزه برگزاری آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و ... معذور است، بنابراین اکیداً توصیه می شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

جدول استان محل اقامت، شهرستان محل برگزاری و رفع نقص کارت متقاضیان آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴

استان محل اقامت شهرستان محل برگزاری موسسه آموزش عالی محل رفع نقص آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل تبریز دانشگاه تبریز تبریز: بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، مدیریت امور آموزشی اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد اصفهان دانشگاه اصفهان اصفهان: میدان آزادی، خیابان دانشگاه، درب شمالی دانشگاه اصفهان، ساختمان ستاد آزمونها تهران، البرز، مرکزی، سمنان، قم و قزوین تهران حوزه برادران و خواهران: دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره تهران: خیابان انقلاب، میدان فردوسی، بن بست شاهرود خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد مشهد: ابتدای بلوار وکیل آباد، روبروی پارک ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان آموزش دانشگاه خوزستان اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز: جنب پل پنجم، اتوبان گلستان، ورودی دانشگاه شهید چمران اهواز سیستان و بلوچستان زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان: خیابان دانشگاه، ورودی زیباشهر، سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دفتر معاونت آموزشی دانشگاه فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر شیراز دانشگاه شیراز شیراز: خیابان ساحلی غربی مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز کرمان و هرمزگان کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان: بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه امیرکبیر، دانشکده فنی و مهندسی کرمانشاه، ایلام، لرستان، کردستان و همدان کرمانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه کرمانشاه: طاق بستان، خیابان دانشگاه، سازمان مرکزی دانشگاه گیلان و زنجان رشت دانشگاه گیلان رشت: بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی درب غربی شهربازی، پردیس دانشگاه گیلان مازندران و گلستان ساری دانشگاه ملی مهارت مازندران ساری: بلوار خزر، خیابان شهید مطهری (طبرستان)، دانشکده ملی مهارت امام محمدباقر (ع)

درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون، لازم است نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام کنند. درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.