کارت شرکت در آزمون اخذ گواهی در حوزه مبارزه با پولشویی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ صبح روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۱ مرکز استان برگزار می شود.

در جلسه امتحان به هر متقاضی دو بسته آزمونی داده میشود که بسته اول حاوی یک برگ پاسخنامه و یک جلد دفترچه آزمون (شماره یک) است. در مستطیل بالای پاسخنامه شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام درج شده است.

در مستطیل بالای پاسخنامه نباید چیزی نوشت یا علامتی گذاشت و به غیر از محلهای مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و یا علامتگذاری در سایر محل ها خودداری شود، در غیراینصورت فرد به عنوان متخلف معرفی و برابر مقررات مربوط با وی رفتار خواهد شد.

متقاضی پس از بازکردن بسته نایلونی حاوی دفترچه سؤال و پاسخنامه در زمانی که از بلندگو اعلام می شود، لازم است نام خانوادگی و نام خود را با نام خانوادگی و نام و شماره مندرج در پاسخنامه را با شماره صندلی و شماره مندرج در روی کارت ورودی خود مقایسه کند تا مطمئن شود بین آنها هیچ اختلافی نیست و درصورت مشاهده تفاوت، بیدرنگ موضوع را به نزدیکترین مراقب در جلسه اطلاع دهد و موضوع را دنبال کند تا اختلاف برطرف شود.

متقاضی باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سؤال در نظر میگیرد بوسیله مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار، نه مدادکپی و...) پرکند. چون پاسخنامه بوسیله ماشین علامتخوان تصحیح میشود از کثیف کردن، تاکردن و یا گذاشتن هرگونه علامت و اثری بر روی آن خودداری شود.

جوابها باید فقط در پاسخنامه با پرکردن محل مخصوص آنها به وسیله مداد سیاه نرم پر رنگ مشخص شود. پاسخهایی که به هر نحو دیگر در پاسخنامه (مثلاً به جای پر کردن محل مخصوص علامت ضربدر (×) گذاشته و یا بطور یکنواخت پر رنگ نشود) و یا در دفترچه آزمون علامتگذاری یا نوشته شود قابل تصحیح با ماشین نیست.

در تست های چهارجوابی برای هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط به منظور خنثی کردن پاسخ های حدسی و یا تصادفی یک نمره منفی منظور خواهد شد. بنابراین به متقاضیان توصیه می شود اگر پاسخ صحیح سؤالی را اصلاً نمی دانند به آن سؤال جواب ندهند زیرا به سؤالات بدون جواب نمره منفی و یا مثبت تعلق نمیگیرد و اگر به سؤالی بیش از یک پاسخ داده شود پاسخ آن سؤال، غلط محسوب خواهد شد و به آن سؤال یک نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

به هر یک از متقاضیان آزمون دو بسته آزمونی داده می شود که بسته اول (آزمون حوزه عمومی) حاوی یک برگ پاسخنامه و دفترچه آزمون (کد دفترچه ۱۰۰) است. متقاضیان لازم است در مدت ۷۵ دقیقه به ۷۰ سؤال مندرج در آن و بسته دوم حاوی دفترچه آزمون حوزه های تخصصی (کد دفترچه ۱۰۱) است که متقاضیان لازم است پاسخ سؤالات این دفترچه (۸۰ سؤال) را در مدت ۸۰ دقیقه در همان پاسخنامه درج کنند.

تبصره ۱: برخی از داوطلبان که منحصراً متقاضی پاسخگویی به سؤالات آزمون حوزه عمومی هستند بعد از اتمام پاسخگویی به سؤالات دفترچه شماره ۱ مجاز به خروج از جلسه آزمون هستند.

تبصره ۲: سؤالات حوزه تخصصی (دفترچه شماره ۲) شامل حوزه های ۱. بانکی و مؤسسات پولی، ۲. بازار سرمایه، ۳. صنعت بیمه و ۴. حِرَف و مشاغل غیر مالی و سازمانهای مردم نهاد و خیریه است که متقاضیان با توجه به اعلام علاقمندی در زمان ثبت نام لازم است در این دفترچه به سؤالات یک یا تا چهار حوزه تخصصی پاسخ دهند.

مورد مهم: متقاضیان باید پس از باز کردن بسته نایلونی حاوی اوراق آزمونی که در زمان مقرر به آنان در جلسه برگزاری آزمون اعلام می شود، مشخصات خود را که در روی جلد دفترچه و قسمت بالای پاسخنامه قید شده را به دقت کنترل کنند و در صورت مغایرت به نزدیکترین مراقب اطلاع دهند. متقاضیان در صورت عدم وجود مغایرت باید مشخصات خود را در قسمت های مشخص شده در ذیل پاسخنامه و در قسمت مشخص شده پیش از شروع سؤالات دفترچه آزمون، درج کرده و آنها را امضاء کنند.

تذکرات خیلی مهم

در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. متقاضیان برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر مدارک فوق باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاککن، مداد تراش و سنجاق نیز به همراه داشته باشند.

حوزه های آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، کیف دستی، ساک دستی، ماشین حساب، کتاب، جزوه و ... معذور هستند، بنابراین اکیداً توصیه میشود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جدا خودداری شود.

رَدُ و بَدل کردن هر نوع وسیله از قبیل لوازم التحریر، یادداشت، ... و همچنین خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهدشد.

همراه داشتن هر گونه وسیله الکترونیکی (از قبیل تلفن همراه (حتی بصورت خاموش)، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، پیجر و ...) در جلسه آزمون برخلاف ضوابط است و با متقاضی به عنوان متخلّف برخورد خواهد شد.

مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلّف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

متقاضیان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری برای آنها لازم است، حداکثر تا تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۴ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی به نشانی https://request.sanjesh.org با سازمان سنجش آموزش کشور مکاتبه کنند. به درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.