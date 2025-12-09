حبیبی: پژوهش و فناوری در توسعه اقتصادی اردبیل نقش بسزایی ایفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز حبیب ظهر سه شنبه در آئین آغاز بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اردبیل، با اشاره بر نقش کلیدی پژوهش در حکمرانی بهتر و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولتی و خصوصی اظهار کرد: اقدامات اولیه برای ایجاد این پارک در اردبیل از سال ۱۳۸۳ شروع شد، اما تکمیل و راه‌اندازی آن با تأخیر زیادی مواجه شد.



وی با بیان اینکه نخستین مرکز رشد استان در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه محقق اردبیلی تأسیس شد، افزود: با وجود حمایت استانداری، محدودیت‌های مالی و فضایی سبب کندی توسعه زیست‌بوم فناوری در منطقه شد.



معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل، توسعه فناوری را نیاز ضروری همه کشورها دانست و گفت: بدون بستری مناسب برای پرورش ایده‌های خلاق، کسب‌وکارهای نوآور و حمایت از نخبگان جوان، دستیابی به رشد اقتصادی و ثروت‌آفرینی ممکن نیست.



حبیبی شرایط کنونی اردبیل را برای فعالیت‌های فناورانه مساعد توصیف کرد و افزود: رؤسای دانشگاه‌ها، مدیران اجرایی و پارک علم و فناوری با باور کامل به این مسیر حرکت می‌کنند.



وی همچنین یادآور شد: اگرچه تحریم‌ها چالش‌هایی در تولید و تأمین مواد اولیه ایجاد کرده، اما این شرایط فرصتی برای رشد فناوری داخلی شده و بخش خصوصی را به بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی سوق داده است.

