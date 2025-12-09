امامی یگانه: همکاری اقتصادی با کشور جمهوری آذربایجان توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با رئیس مرکز توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری آذربایجان با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی اردبیل در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، معدن و مصالح ساختمانی گفت: توانمندی‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری در حوزه گلخانه، صنایع تبدیلی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کشت و صنعت‌ها و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از دیگر زمینه‌های همکاری با جمهوری آذربایجان است.



وی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور پزشکیان مبنی بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه به‌ویژه جمهوری آذربایجان، از اهتمام جدی برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی خبر داد.



رئیس مرکز توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از سفر استاندار اردبیل، بیان کرد: رئیس‌جمهور آذربایجان بر توسعه تجارت با ایران و استان‌های مرزی به‌ویژه اردبیل تأکید دارد و سیاست این مرکز نیز بر همین اولویت استوار است.



یوسف عبدالله‌یف با اعلام علاقه‌مندی برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری، خواستار هماهنگی برای سفر هیأت تجاری و سرمایه‌گذاری جمهوری آذربایجان به استان اردبیل شد.



گفتنی است، از جمله تفاهمات این نشست ادامه مذاکرات و ارتباطات دو طرف، تبادل اطلاعات مورد نیاز و تشکیل هیأت مشترک اقتصادی در سطح سرمایه‌گذاران، تجار و بازرگانان بود.



همچنین اتاق بازرگانی مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان نیز برنامه‌های پیشنهادی خود را برای ایجاد مرکز توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری آذربایجان با هدف تسهیل و حل مسائل و مشکلات ارائه کرد.