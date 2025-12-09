به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسنزاده صبح سه شنبه در جلسه کارگروه مشورتی هوش مصنوعی در دانشگاه محقق اردبیلی با تأکید بر اهمیت فناوریهای نوین، از برنامهریزی برای راهاندازی مرکز نوآوری هوش مصنوعی در این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: این اقدام گامی مهم در مسیر توسعه علمی و فناورانه دانشگاه خواهد بود.
وی خواستار ارزیابی دقیق نقاط قوت دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی شد و افزود: در همین راستا باید بر اساس ظرفیتهای موجود، برنامههای هدفمند و کارآمد تدوین شود.
حسنزاده به برنامهریزی برای تأمین زیرساختهای هوش مصنوعی در دانشگاه محقق اردبیلی تاکید و تصریح کرد: همچنین باید کاربردهای متنوع این فناوری در حوزههای آموزشی، پژوهشی و غیره بررسی شود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی بر انسجامبخشی به برنامهها و فعالیتهای مرتبط با هوش مصنوعی در سطح دانشگاه تأکید کرد و خواستار همافزایی بیشتر واحدها برای شتابدهی به مسیر تحول دیجیتال در دانشگاه شد.
