توافق ایران و آذربایجان بر سر توسعه روابط گمرکی و تسهیل تجارت مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با رئیسکل گمرک جمهوری آذربایجان اظهار کرد: توسعه همکاریهای گمرکی و رونق روابط اقتصادی دو کشور را از اولویتهای مشترک اس و با توجه به تأکیدات رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه، بر توسعه روابط با جمهوری آذربایجان بهعنوان نزدیکترین همسایه ایران تأکید داریم.
وی افزود: حل مسائل گمرکی بین دو طرف، افزایش ترددهای کامیونی، تجهیز گمرک، توسعه تجارت و ارتقای همکاریها برای ارائه خدمات بهتر، از اولویتها است.
رئیسکل گمرک جمهوری آذربایجان نیز در این نشست اردبیل را یکی از مهمترین ورودیهای ارتباطی با کشورش دانست و اظهار کرد: ظرفیتهای این استان برای ما شناخته شده است و تقویت مسیرهای ارتباطی میتواند به توسعه تجارت کمک کند.
شاهین باقراف افزود: طرف آذربایجانی آماده ارتقای همکاریها با استان اردبیل برای تسهیل روندهای گمرکی و توسعه روابط اقتصادی است.
گفتنی است در این نشست مقرر شد دو طرف نمایندگان تامالاختیار معرفی کنند تا مسائل و مشکلات گمرکی را در کوتاهترین زمان پیگیری کنند و همچنین جلسات کارشناسی در گمرک بیلهسوار برای بررسی و حل موضوعات مشترک برگزار شود.
اردبیل_ در نشستی میان استاندار اردبیل و شاهین باقراف، رئیسکل گمرک جمهوری آذربایجان، دو طرف بر اولویت توسعه همکاریهای گمرکی و رونق روابط اقتصادی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با رئیسکل گمرک جمهوری آذربایجان اظهار کرد: توسعه همکاریهای گمرکی و رونق روابط اقتصادی دو کشور را از اولویتهای مشترک اس و با توجه به تأکیدات رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه، بر توسعه روابط با جمهوری آذربایجان بهعنوان نزدیکترین همسایه ایران تأکید داریم.
نظر شما