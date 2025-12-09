روز سبز بورس با رشد ۲۴ هزار واحدی

به گزارش خبرنگار اقتصادی، معاملات امروز بازار سرمایه در حالی پایان یافت که شاخص کل با صعود ۰/۷۱ درصدی به عدد ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۱۹۲ واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۷۲۴۲ واحدی تا سطح ۹۸۵ هزار و ۸۸۱ واحد پیش رفت؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از نقدینگی تازه به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط بازگشته است.

ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات امروز به حدود ۱۰۴ میلیون میلیارد ریال (معادل ۱۰۴ تریلیون تومان) رسید و مجموع ۶۰۴ هزار و ۴۳۳ معامله در بازار نقدی به ثبت رسید. حجم معاملات خرد نیز از ۳۶ میلیارد سهم و اوراق گذشت که نسبت به روز گذشته رشد ملایمی را نشان می‌دهد.

در بازار فرابورس ایران نیز شاخص کل با رشد ۱۴ واحدی به سطح ۲۹ هزار و ۷۴۶ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس حدود ۱۶ میلیون و ۳۱۴ هزار میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۳ میلیون و ۹۱۷ هزار میلیارد ریال گزارش شد. تعداد معاملات در فرابورس به ۳۷۴ هزار و ۵۸۹ فقره و ارزش معاملات به ۱,۶۳۵ هزار میلیارد ریال بالغ گردید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در معاملات امروز، نمادهای گروه پالایشی، فلزی و خودرویی بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند. «فولاد»، «فملی»، «شبندر» و «خودرو» از جمله نمادهایی بودند که با افزایش تقاضا همراه شدند. در مقابل، گروه‌های بانک و مخابرات با فشار فروش جزئی روزی متعادل را پشت سر گذاشتند.

کارشناسان بازار، تداوم رشد هم‌وزن و عبور ارزش معاملات خرد از سطح ۲۰۰ هزار میلیارد ریال را نشانه‌ای از بازگشت تدریجی اطمینان سرمایه‌گذاران حقیقی می‌دانند. با این حال، تأکید دارند که پایداری این روند نیازمند ثبات نرخ ارز و سیاست‌های قیمتی شفاف در بودجه ۱۴۰۵ است.