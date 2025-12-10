  1. سیاست
  2. مجلس
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

خزایی: بودجه حوزه فرهنگی کشور باید در لایحه سال ۱۴۰۵ تقویت شود

نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: دولت باید هر میزان بودجه را که در سال‌های گذشته برای حوزه فرهنگ در نظر می‌گرفت، برای سال آینده چند برابر افزایش دهد.

علی خزایی، نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت تقویت بودجه فرهنگی کشور، گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ نه تنها هزینه نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری واقعی برای آینده کشور است. دولت نباید در زمینه تقویت بودجه فرهنگی کوتاهی کند.

وی ادامه داد: دولت باید هر میزان بودجه را که در سال‌های گذشته برای حوزه فرهنگ در نظر می‌گرفت، برای سال آینده چند برابر افزایش دهد. تولید فرهنگی و محتوای فرهنگی برای کشور ما اهمیت بسیار بالایی دارد و به عنوان خوراک فرهنگی برای نسل جدید و جوانان، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تولید محتوا و محصولات فرهنگی باید برای مخاطبان داخلی و بین‌المللی نیز در نظر گرفته شود، تصریح کرد: بنا بوده است فرهنگ انقلاب اسلامی به مخاطب جهانی نیز ارائه شود، بنابراین تولیدات فرهنگی ما باید از نظر محتوا و کیفیت به سطحی برسد که توانایی جذب مخاطب داخلی و خارجی را داشته باشد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ضروری است بودجه‌های مرتبط با بخش فرهنگی کشور افزایش یابد. البته صرف افزایش بودجه بدون برنامه‌ریزی صحیح، تأثیرگذاری لازم را نخواهد داشت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ، زمینه‌ساز توسعه پایدار و تقویت هویت ملی است. تولید محتواهای فرهنگی برای نسل جوان ما، همسو با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به آینده کشور ایفا کند. بنابراین توجه ویژه به بودجه فرهنگی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی باید جزو اولویت‌های اصلی دولت باشد.

خزایی در پایان تأکید کرد: ما باید به جای نگاه کوتاه‌مدت و صرفاً سیاسی به فرهنگ، به آن به عنوان سرمایه‌ای راهبردی نگاه کنیم. توسعه فرهنگی کشور نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین دستگاه‌ها و حمایت مالی و معنوی مستمر دولت است. تنها با این رویکرد می‌توانیم تولید فرهنگی اثرگذار داشته باشیم که هم نیازهای داخلی را پوشش دهد و هم پیام انقلاب اسلامی را به مخاطب جهانی منتقل کند.

کد خبر 6683363
زهرا علیدادی

    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      به شرطی بودجه فرهنگی باید تقویت شود که نهادهای فرهنگی مملکت تاثیر مثبت بر جامعه داشته باشند
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      هرچه تقویت شود بازم پوچه تورم شده روزانه فکر اساسی باید کرد پول بی ارزش چه فایده ایی داردهرروز جیب منو پرترکنندچه فایده

