به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین حجتی، جانشین مجری طرحهای کهیر و انتقال آب به زاهدان و ماشکید علیا، در تشریح آخرین پروژههای در دست اجرای شرکت آب نیرو، از پیشرفت قابلتوجه طرحهای آبرسانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. او گفت: این استان بهلحاظ منابع آبی در شرایطی متفاوت از میانگین کشور قرار دارد؛ در برخی نقاط دیگر ایران، قطعی یکساعته آب مسئلهای جدی محسوب میشود، اما در این مناطق، مردم تنها چند ساعت در روز به شبکه پایدار دسترسی دارند و این موضوع سیمای فقر را در استان بیش از پیش نمایان کرده است.
حجتی افزود: در حال حاضر چند پروژه مهم آبرسانی و سدسازی در سیستان و بلوچستان در دست اجراست که یکی از مهمترین آنها سد کهیر در منطقه چابهار و کنارک است. هدف از ساخت این سد، تأمین آب شرب و توسعه کشاورزی منطقه در کنار مهار سیلابهای شدید چابهار عنوان شده است.
او در توضیح ویژگیهای فنی پروژه گفت: «سیلابهای چابهار بسیار شدید و پرحجماند؛ گاهی در عرض تنها هشت ساعت، بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد مترمکعب آب وارد منطقه میشود و پیش از این، تمام این آب بدون استفاده روانه دریای عمان میگردید. از اینرو، سد کهیر با ظرفیت ذخیرهسازی ۳۸۰ میلیون مترمکعب، نقش حیاتی در مهار سیلابها و تأمین نیاز آبی منطقه ایفا میکند.»
نماینده طرح کهیر در ادامه با اشاره به مشکل رها شدن برخی سدهای نیمهکاره گفت: «یکی از آسیبهای تاریخی استان این بود که سدها ساخته و بعد بدون بهرهبرداری رها میشدند؛ اما در پروژه کهیر، پس از ورود شرکت مجری، در مدت کوتاهی تأسیسات اصلی سد راهاندازی شد و حتی پیش از افتتاح تصفیهخانه مرکزی، یک خط اضطراری برای انتقال آب ایجاد کردیم.»
به گفته حجتی، این خط اضطراری توانسته است آب مورد نیاز ۵۵ روستای منطقه را تأمین کند و اکنون بیش از ۳.۸ میلیون مترمکعب آب از سد کهیر به این روستاها منتقل میشود. او تأکید کرد که این روستاها پیشتر تنها چند ساعت در هفته آب داشتند، اما با اجرای این طرح، به شبکه آبرسانی دائمی متصل شدهاند، که از نظر اجتماعی و امنیتی، «سرمایهی بزرگی برای دولت» به شمار میرود.
حجتی افزود: در این ۵۵ روستا معمولاً بین ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر جمعیت ساکن هستند و اجرای طرحهای آبرسانی پایدار، کیفیت زندگی آنها را دگرگون کرده است. به موازات این اقدام، شرکت آب نیرو در حال دریافت مجوزهای نهایی برای طرح انتقال آب از سد کهیر به شهرهای چابهار و کنارک است که قرار است سالانه ۳۲.۸ میلیون مترمکعب آب به این دو مرکز شهری منتقل شود.
او همچنین از برنامه توسعه کشاورزی منطقه خبر داد و گفت: «۲۷ میلیون مترمکعب از ظرفیت سد برای توسعه کشاورزی تخصیص یافته و ۷ میلیون مترمکعب دیگر مخصوص کشاورزان محلی است که پیشتر در محدوده کهیر فعال بودند. رهاسازی تنظیمشده آب در رودخانه، زمینهای کشاورزی منطقه را دوباره زنده کرده و موجب رونق اقتصادی پایدار شده است.»
به گفته کارشناسان، طرح سد کهیر را میتوان یکی از نمونههای موفق مدیریت منابع آبی در مناطق کمبرخوردار دانست؛ پروژهای که همزمان اهداف عمرانی، اجتماعی و امنیتی را در جنوب شرقی کشور محقق کرده است.
