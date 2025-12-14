کشف و قطع ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: با بهکارگیری تمام ظرفیتها، طی هشت ماه گذشته ۸۰۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز را شناسایی و قطع کرده است تا هدر رفت آب کاهش یافته و حقوق مشترکان قانونمدار صیانت شود.
استان سیستان و بلوچستان بهعنوان یکی از مناطق کمبارش و خشک کشور، همواره با چالشهای پیچیده و چندلایه در حوزه تأمین و توزیع آب شرب پایدار مواجه بوده است.
محدودیت منابع آبی، وابستگی به منابع زیرزمینی، تداوم خشکسالیهای پیدرپی، پراکندگی جغرافیایی سکونتگاهها و افزایش تقاضا، فشار مضاعفی بر شبکههای آبرسانی این استان وارد کرده است. در چنین شرایطی، صیانت از منابع موجود و مدیریت عادلانه مصرف آب، ضرورتی انکارناپذیر و راهبردی بهشمار میرود.
در کنار این چالشها، گسترش انشعابات غیرمجاز، دستکاری کنتورها و برداشتهای غیرقانونی آب، یکی از معضلات جدی در مسیر توزیع پایدار آب برای مشترکان قانونمدار محسوب میشود؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هدر رفت آب، موجب اختلال در توزیع عادلانه، کاهش فشار شبکه و تضییع حقوق عمومی و بیتالمال میشود.
