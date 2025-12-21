به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی، صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از تشدید نظارت‌ها بر بازار استان در قالب گشت‌های مشترک و اجرای طرح‌های نظارتی ویژه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی در حوزه نظارت بر بازار به‌صورت دقیق مشخص شده و این نظارت‌ها به‌صورت هماهنگ اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه بازرسی‌ها به‌صورت گروهی انجام می‌شود، افزود: گشت‌های مشترک با مشارکت دستگاه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف تشکیل شده و هدف آن‌ها ارتقای سطح نظارت و پیشگیری از تخلفات صنفی است.

مدیرکل صمت کردستان با اشاره به اجرای طرح‌های مقطعی نظارت بر بازار گفت: علاوه بر بازرسی‌های روزانه و مستمر، در ایام خاص سال طرح‌های نظارتی ویژه نیز اجرا می‌شود که در همین راستا، طرح نظارتی شب یلدا از ۱۸ آذرماه آغاز شده و تا پایان این مناسبت ادامه دارد.

۱۶۶ تخلف صنفی در کمتر از ۱۰ روز

خلیقی با تشریح آمار بازرسی‌ها بیان کرد: از ۲۲ تا ۳۰ آذرماه سال جاری، ۹۷۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده که در نتیجه آن، ۱۶۶ مورد تخلف احراز و ۱۶۰ پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی ارزش ریالی این پرونده‌ها را بیش از ۲۲۳ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این آمار نشان‌دهنده جدیت دستگاه‌های نظارتی در کنترل بازار و برخورد با متخلفان است.

مدیرکل صمت کردستان ادامه داد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی و تنظیم بازاری به همراه محصولات صنعتی و کشاورزی از طریق سامانه قیمت سازمان حمایت به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

خلیقی خاطرنشان کرد: هر کالایی که در این سامانه با افزایش قیمت غیرمتعارف هشدار دهد، به‌طور ویژه در دستور کار بازرسان قرار می‌گیرد و نظارت‌ها برای جلوگیری از تخلفات احتمالی تشدید می‌شود.