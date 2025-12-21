  1. استانها
خلیقی: نظارت‌های مشترک بر بازار کردستان تشدید شد

سنندج- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: نظارت مستمر و هدفمند بر بازار، یکی از ارکان اصلی تنظیم بازار است که با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی، صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از تشدید نظارت‌ها بر بازار استان در قالب گشت‌های مشترک و اجرای طرح‌های نظارتی ویژه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی در حوزه نظارت بر بازار به‌صورت دقیق مشخص شده و این نظارت‌ها به‌صورت هماهنگ اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه بازرسی‌ها به‌صورت گروهی انجام می‌شود، افزود: گشت‌های مشترک با مشارکت دستگاه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف تشکیل شده و هدف آن‌ها ارتقای سطح نظارت و پیشگیری از تخلفات صنفی است.

مدیرکل صمت کردستان با اشاره به اجرای طرح‌های مقطعی نظارت بر بازار گفت: علاوه بر بازرسی‌های روزانه و مستمر، در ایام خاص سال طرح‌های نظارتی ویژه نیز اجرا می‌شود که در همین راستا، طرح نظارتی شب یلدا از ۱۸ آذرماه آغاز شده و تا پایان این مناسبت ادامه دارد.

۱۶۶ تخلف صنفی در کمتر از ۱۰ روز

خلیقی با تشریح آمار بازرسی‌ها بیان کرد: از ۲۲ تا ۳۰ آذرماه سال جاری، ۹۷۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده که در نتیجه آن، ۱۶۶ مورد تخلف احراز و ۱۶۰ پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی ارزش ریالی این پرونده‌ها را بیش از ۲۲۳ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این آمار نشان‌دهنده جدیت دستگاه‌های نظارتی در کنترل بازار و برخورد با متخلفان است.

مدیرکل صمت کردستان ادامه داد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی و تنظیم بازاری به همراه محصولات صنعتی و کشاورزی از طریق سامانه قیمت سازمان حمایت به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

خلیقی خاطرنشان کرد: هر کالایی که در این سامانه با افزایش قیمت غیرمتعارف هشدار دهد، به‌طور ویژه در دستور کار بازرسان قرار می‌گیرد و نظارت‌ها برای جلوگیری از تخلفات احتمالی تشدید می‌شود.

