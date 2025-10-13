قربان پور: بیش از ۵ هزار تن گوشت مرغ در شهرستان کاشمر تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم قربانپور اظهار کرد: تولید گوشت مرغ نقش حیاتی در امنیت غذایی و اقتصاد منطقه ایفا میکند، لذا این صنعت پویا با وجود چالشهای متعدد همچنان بهعنوان یکی از پیشرانهای بخش کشاورزی ایفای نقش میکند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر با اشاره به وجود ۴۲ واحد پرورش مرغ گوشتی در شهرستان کاشمر افزود: با هماهنگیهای انجامشده توسط جهاد کشاورزی با تعاونیها و تولیدکنندگان، در ششماهه نخست سال جاری دو میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه جوجهریزی انجام شده است.
وی با تأکید بر تلاش و برنامهریزی برای خودکفایی در محصولات اساسی مانند گوشت مرغ تصریح کرد: برنامهریزی بهمنظور خودکفایی و کاهش وابستگی، افزایش بهرهوری، توسعه صادرات، تولید محصول با ارزش افزوده بالا و از همه مهمتر توسعه زنجیرههای تولید از اصلیترین برنامههای جهاد کشاورزی در حوزه تولید گوشت مرغ به شمار میرود.
قربان پور با اشاره به وجود بزرگترین زنجیره تولید گوشت مرغ شرق کشور در شهرستان کاشمر بیان کرد: ظرفیت بالقوه این زنجیره نهتنها باعث رفع نیاز شهرستان شده است، بلکه با همکاری بین بخش دولتی و خصوصی و افزایش تولید، این محصول به مرکز استان و سایر شهرستانها نیز صادر میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر در ادامه تأمین نهادهها، وجود بیماریها، نوسانات قیمت در بازار و ناترازی انرژی را از مهمترین مشکلات این بخش عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود چالشهای فراوان پیشروی این صنعت، مرغداران شهرستان موفق شدهاند خودکفایی کاشمر در تولید گوشت مرغ را حفظ کنند.
وی ظرفیت جوجهریزی شهرستان در هر دوره را بیش از یک میلیون و ۸۳۵ هزار قطعه عنوان و خاطرنشان کرد: صنعت تولید گوشت مرغ در منطقه ترشیز با پشت سر گذاشتن فراز و نشیبهای بسیار، امروزه به جایگاه قابل قبولی در استان و حتی کشور دست یافته است.
