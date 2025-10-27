به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، فخری ابودیاب پژوهشگر در حوزه مسجد الاقصی نسبت به افزایش تحرکات رژیم صهیونسیتی برای حفاری زیر این مکان مقدس و اطراف آن هشدار داد و گفت که این اقدامات به صورت برنامه ریزی شده و منظم صورت می‌گیرد و یک خطر واقعی برای پایه‌های مسجد به شمار می‌رود.

وی افزود: تل آویو از توجه افکار عمومی جهان به جنگ غزه سوء استفاده کرده و حفاری‌ها را به ویژه طی سال اخیر تشدید کرده است. این حفاری‌ها به صورت مشخص در مناطق جنوبی و جنوب غربی مسجد الاقصی در حال انجام است.

ابودیاب اضافه کرد: رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند که علت حفاری‌ها در مناطق مهم مانند جنوب مسجدالاقصی، سلوان، کاخ‌های اموی، باب المغاربه و البراق با هدف پیدا کردن آثار معبد دروغین است. این در حالی است که از ده‌ها سال قبل تاکنون هیچ مدرک و آثاری در این خصوص پیدا نشده است. تونل‌هایی به مسافت صدها متر زیر بخش جنوبی مسجد الاقصی حفر شده و پایه‌های این مسجد عملاً روی هوا معلق مانده است. خطر ریزش آنها حتی با یک زلزله کوچک و ساختگی وجود دارد.