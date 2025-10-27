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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

هشدار نسبت به حفاری‌های اسرائیل زیر مسجدالاقصی و خطر تخریب آن

هشدار نسبت به حفاری‌های اسرائیل زیر مسجدالاقصی و خطر تخریب آن

یک پژوهشگر فلسطینی نسبت به تشدید حفاری های رژیم صهیونیستی زیر مسجدالاقصی و خطر ریزش پایه های این مسجد هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، فخری ابودیاب پژوهشگر در حوزه مسجد الاقصی نسبت به افزایش تحرکات رژیم صهیونسیتی برای حفاری زیر این مکان مقدس و اطراف آن هشدار داد و گفت که این اقدامات به صورت برنامه ریزی شده و منظم صورت می‌گیرد و یک خطر واقعی برای پایه‌های مسجد به شمار می‌رود.

وی افزود: تل آویو از توجه افکار عمومی جهان به جنگ غزه سوء استفاده کرده و حفاری‌ها را به ویژه طی سال اخیر تشدید کرده است. این حفاری‌ها به صورت مشخص در مناطق جنوبی و جنوب غربی مسجد الاقصی در حال انجام است.

ابودیاب اضافه کرد: رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند که علت حفاری‌ها در مناطق مهم مانند جنوب مسجدالاقصی، سلوان، کاخ‌های اموی، باب المغاربه و البراق با هدف پیدا کردن آثار معبد دروغین است. این در حالی است که از ده‌ها سال قبل تاکنون هیچ مدرک و آثاری در این خصوص پیدا نشده است. تونل‌هایی به مسافت صدها متر زیر بخش جنوبی مسجد الاقصی حفر شده و پایه‌های این مسجد عملاً روی هوا معلق مانده است. خطر ریزش آنها حتی با یک زلزله کوچک و ساختگی وجود دارد.

کد مطلب 6635698

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