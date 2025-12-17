انصار الله یمن: یورش نتانیاهو به مسجدالاقصی اهانتی آشکار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی انصارالله یمن با صدور بیانیهای، اقدام صهیونیستها به ویژه «بنیامین نتانیاهو» در یورش به صحنهای مسجدالاقصی از جمله صحن براق را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار و اهانتی عمدی به مقدسات مسلمانان دانست.
در این بیانیه آمده است: یورش صهیونیستها به مسجدالاقصی هرگز اتفاق نمیافتاد مگر به دلیل خواری و سستی نظامهای عربی و اسلامی و ساکت کردن صدای ملتها.
در بیانیه دفتر سیاسی انصارالله یمن همچنین از ملتهای عربی و اسلامی خواسته شده است تا تحرکی فعال داشته باشند و با تمام ابزارهای موجود، اقدامات و حماقتهای غیرمسئولانه یهودیان صهیونیست را محکوم کنند.
دفتر سیاسی انصارالله یمن همچنین از ملتهای منطقه خواست تا بر دولتهای عربی فشار بیاورند تا وظایف و مسئولیتهای خود را در برابر جنایات صهیونیستها و طرحهای یهودیان انجام دهند.
