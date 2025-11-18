ورود دهها شهرک نشین صهیونیست به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، دهها شهرک نشین صهیونیست در میان تدابیر شدید اعمال شده از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی وارد مسجدالاقصی شدند.

اداره اوقاف اسلامی قدس امروز سه شنبه اعلام کرد که شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی یورش بردند.

در بیانیه این اداره آمده است که این شهرک نشینان از باب المغاربه وارد صحن‌های مسجد الاقصی شدند و مورد حمایت شدید نظامیان صهیونیست بودند.

این شهرک نشینان اقدامات تحریک آمیز انجام دادند و آیین‌های تلمودی را به جا آوردند.

نظامیان اسرائیلی، محدودیت هایی را برای ورود نمازگزاران و اهالی قدس به مسجد الاقصی ایجاد کردند.

مقامات رژیم اشغالگر، حمزه النبالی، نگهبان مسجد الاقصی را به مدت ۶ ماه از مسجد دور کردند.

مسجد الاقصی همواره شاهد یورش‌ها و تعرضات شهرک نشینان و پلیس رژیم صهیونیستی است؛ اقدامی که با هدف تغییر وضعیت دینی و تاریخی مسجد الاقصی انجام می‌شود.