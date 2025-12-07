خلاقیت هنرمندان بافقی به کمک حصیربافی آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در دل کویر یزد، شهری قرار دارد که هنر و طبیعت سالهاست در آن دست به دست هم دادهاند؛ بافق. شهری که روزگاری نخلستانهای فراوانش منبع اصلی تأمین برگهای خرما برای حصیربافی بود و امروز نیز با وجود محدود شدن منابع طبیعی، هویت حصیربافی همچنان در آن زنده مانده است. بسیاری معتقدند که بافق، یکی از اصلیترین خاستگاههای حصیربافی ایران است؛ هنری که نه تنها شیوهای برای گذران زندگی، بلکه میراثی ارزشمند از مادران و مادربزرگان این شهر است.
تلفیق چوب، رزین و حصیر
شهر بافق در استان یزد اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به عنوان شهر ملی حصیر بافی معرفی شد. این شهر در کنار شهرهای دیگر حصیر بافی از جمله آبپخش بوشهر قرار دارد که هنرمندانش را با حصیربافی میشناسند. وجود درختان تنومند و زیاد نخل در این شهر موجب شده تا از دیرباز مردم آن با برگ و ساقههای آن کارهای خلاقانه ای جز تهیه رزق و روزی انجام دهند. در خانه آنها محصولات حصیر وجود دارد، خیلیهایشان حصیر می بافند و از ظروفی که با زائدههای درخت میسازند، استفاده میکنند.
حسینی هنرمند بافق
الهام سادات حسینی نارگانی هنرمند صنایع دستی این شهر است که کار خلاقانه ای با حصیر انجام داده او هنر رزین را که سالها کار می کرده، با هنر حصیربافی تلفیق کرده است. حالا با همین آثار در نمایشگاههای صنایع دستی شرکت میکند و فروش خوبی دارد. معاون صنایع دستی کشور هم کارهای او را دیده و تاکید داشته که باید هنرمندان صنایع دستی دست به چنین خلاقیتهایی بزنند.
استفاده از طرحهای سفارشی در تلفیق هنر مدرن و سنتی
حسینی میگوید که در خیلی از کارهایش نه تنها رزین و حصیر را با هم تلفیق کرده بلکه از هنرمندان در رشته چوب هم بهره گرفته و از آنها خواسته تا هنرش را تکمیل کنند به همین دلیل الان میزهای معرق کاری و سینیهای مختلف را تولید کرده است. او در فروشگاهی که در میدان خان بافق وجود دارد، سینیهای چوبی تلفیق شده با رزین و حصیر، زیرلیوانی و ساعت و غیره را به صورت دائمی نمایش داده است.
بادبزن بافقی، روی این بادبزنها اسم افراد هم بافته میشود
به تازگی هم مکرومه بافی را با حصیر و رزین تلفیق کرده است و کیف زیبایی را بافته که هر سه هنر در آن یک کیف دستی به یاد ماندنی برای بانوان را ایجاد کردهاند.
تلفیق مکرومه، رزین و حصیر
جالب اینجاست که در کنار او، هنرمندان دیگر هم غرفه دارند و کار میکنند. این تعاملی است که هنرمندان صنایع دستی بافق با هم دارند.
قائمی هنرمند حصیر باف
زهرا قائمی هنرمند حصیرباف دیگری است که در کنار خانم حسینی حصیر بافی میکند او که تازه از نمایشگاه اصفهان برگشته میگوید: ما با حصیر بزرگ شدیم. مادرم پای دار حصیربافی مینشست و من همانجا بازی میکردم از روی دست آنها یاد گرفتیم. این هنر برای ما شغل نبود، یک قسمت از زندگی بود. این هنر از بین نمیرود. الان مشتریها بیشتر دنبال کارهای تزئینی هستند، ما هم طرحها را بهروز کردیم.
جارو دستی قدیمی بافته شده از برگهای نخل
بابایی هم سالهاست در رشته حصیربافی فعالیت کرده و در کنار هنرمندان دیگر در میدان خان بافق حصیر می بافد از جمله شتر و گلهای رنگی که زینت بخش خانهها میشوند و اسبابی برای بازی.
بابایی هنرمند حصیر باف
هنوز هنرمندان بسیاری با عشق و مهارت، این هنر کهن را زنده نگه داشتهاند. منتها باید کارهای دیگری نیز انجام شود تا این هنر همچنان پویایی خود را داشته باشد از جمله اینکه کارگاههای آموزشی بیشتری برای جوانان راهاندازی شود، نخلستانها و منابع طبیعی احیا و حفظ شوند و بازار و فروش صنایعدستی به شکل حرفهایتر مدیریت شود همچنین باید بیشتر بتوان روی کیفیت محصولات حصیر بافق کار کرد تا رقابت، موجب کیفیت بهتر شود.
