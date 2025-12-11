به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با معاون وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، معدن، صنعت و دانش‌بنیان، بر توسعه روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان براساس سیاست همسایگی دولت و رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.



وی حمایت از بازرگانان و سرمایه‌گذاران دو طرف را برای توسعه روابط اقتصادی ضروری دانست و گفت: ایجاد دفاتر مشترک بازرگانی، تسهیل امور گمرکی، توسعه زیرساخت‌ها از جمله راه‌اندازی بارانداز لجستیکی - ریلی، تجهیز گمرکات، ایجاد شهرک صنعتی و منطقه آزاد مشترک و همکاری در تبادل دانش فنی، می‌تواند از جمله اولویت‌ها باشد.



معاون وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز در این تشست ضمن خیرمقدم به استاندار و هیأت همراه اظهار کرد: آذربایجان با اردبیل اشتراکات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی بسیار فراوانی دارد.



صاحب اکبروف افزود: ما باید با استان اردبیل سطح روابط اقتصادی بالایی داشته باشیم که حضور شما در باکو نشان‌دهنده این سیاست است و آذربایجان هم آمادگی دارد با اردبیل در تمام زمینه‌ها برای توسعه اقتصادی، همکاری و مشارکت داشته باشد.



وی همچنین توسعه راه‌های ارتباطی، تجهیز گمرکات و تسهیل امور میان دو طرف را از ضرورت‌های این همکاری عنوان کرد.



