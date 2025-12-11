  1. استانها
همکاری‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های مشترک با جمهوری آذربایجان

اردبیل_ استاندار اردبیل در ادامه رایزنی‌های خود در سفر به جمهوری آذربایجان، نشستی را با معاون وزیر اقتصاد این کشور همسایه برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با معاون وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، معدن، صنعت و دانش‌بنیان، بر توسعه روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان براساس سیاست همسایگی دولت و رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

وی حمایت از بازرگانان و سرمایه‌گذاران دو طرف را برای توسعه روابط اقتصادی ضروری دانست و گفت: ایجاد دفاتر مشترک بازرگانی، تسهیل امور گمرکی، توسعه زیرساخت‌ها از جمله راه‌اندازی بارانداز لجستیکی - ریلی، تجهیز گمرکات، ایجاد شهرک صنعتی و منطقه آزاد مشترک و همکاری در تبادل دانش فنی، می‌تواند از جمله اولویت‌ها باشد.

معاون وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز در این تشست ضمن خیرمقدم به استاندار و هیأت همراه اظهار کرد: آذربایجان با اردبیل اشتراکات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی بسیار فراوانی دارد.

صاحب اکبروف افزود: ما باید با استان اردبیل سطح روابط اقتصادی بالایی داشته باشیم که حضور شما در باکو نشان‌دهنده این سیاست است و آذربایجان هم آمادگی دارد با اردبیل در تمام زمینه‌ها برای توسعه اقتصادی، همکاری و مشارکت داشته باشد.

وی همچنین توسعه راه‌های ارتباطی، تجهیز گمرکات و تسهیل امور میان دو طرف را از ضرورت‌های این همکاری عنوان کرد.

