هشدار نارنجی هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در خصوص تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق مرکزی و جنوبی استان و شهرستان‌های انگوت و گرمی از صبح تا اواخر وقت چهارشنبه ۱۹ آذر خبر داد.



براساس این هشدار، بارش باران گاهی به‌صورت رگبار باران، بارش برف در مناطق کوهستانی به‌ویژه قله سبلان و وزش تندباد موقتی انتظار می‌رود.



جاری شدن روان‌آب در مسیل‌ها و احتمال وقوع سیلاب موقتی، آب‌گرفتگی برخی معابر شهری و اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، از آثار این سامانه جوی پیش‌بینی می‌شود.



آمادگی شهرداری‌ها در مدیریت و کنترل آب‌گرفتگی معابر عمومی در برخی نواحی شهری، احتیاط در ترددهای جاده‌ای و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی در گردنه‌های کوهستانی، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، اطلاع‌رسانی به عشایر در مراتع و دامنه کوه‌ها، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه می‌شود.