  1. استانها
  2. اردبیل
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

هشدار نارنجی هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل

هشدار نارنجی هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل

اردبیل- مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص تشدید سامانه بارشی در مناطق مرکزی وجنوبی استان و شهرستان‌های انگوت و گرمی از صبح تا اواخر وقت چهارشنبه ۱۹آذر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در خصوص تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق مرکزی و جنوبی استان و شهرستان‌های انگوت و گرمی از صبح تا اواخر وقت چهارشنبه ۱۹ آذر خبر داد.

براساس این هشدار، بارش باران گاهی به‌صورت رگبار باران، بارش برف در مناطق کوهستانی به‌ویژه قله سبلان و وزش تندباد موقتی انتظار می‌رود.

جاری شدن روان‌آب در مسیل‌ها و احتمال وقوع سیلاب موقتی، آب‌گرفتگی برخی معابر شهری و اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، از آثار این سامانه جوی پیش‌بینی می‌شود.

آمادگی شهرداری‌ها در مدیریت و کنترل آب‌گرفتگی معابر عمومی در برخی نواحی شهری، احتیاط در ترددهای جاده‌ای و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی در گردنه‌های کوهستانی، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، اطلاع‌رسانی به عشایر در مراتع و دامنه کوه‌ها، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه می‌شود.

کد خبر 6683557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها