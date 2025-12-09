میانگین بارش در استان اردبیل نسبت به سال گذشته ۸۸ درصدکاهش یافته است

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو هشدارها و پیش‌بینی‌های اعلام شده از روز یکشنبه، سامانه بارشی نسبتاً فعالی وارد استان شده که در مناطق شمالی و جنوبی طی ۴۸ ساعت گذشته سبب بارندگی شده است.

وی افزود: این سامانه از امروز به دلیل نفوذ رطوبت دریای خزر تقویت شده و تا روز چهارشنبه بارش‌ها تشدید می‌یابد و این شرایط تا روز پنجشنبه تداوم خواهد داشت و در ارتفاعات و مناطق جنوبی استان شاهد بارش برف خواهیم بود.



مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: در حال حاضر میانگین بارش استان از ابتدای سال زراعی ۷ میلی‌متر است که در مقایسه با دوره مشابه بلندمدت حدود ۹۱ درصد و در مقایسه با سال گذشته حدود ۸۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.