۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

کوهی:

میانگین بارش در استان اردبیل نسبت به سال گذشته ۸۸ درصدکاهش یافته است

اردبیل_ مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از کاهش ۸۸ درصدی میانگین بارش استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: فعالیت سامانه بارشی همراه با بارش برف در ارتفاعات تداوم می یابد.

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو هشدارها و پیش‌بینی‌های اعلام شده از روز یکشنبه، سامانه بارشی نسبتاً فعالی وارد استان شده که در مناطق شمالی و جنوبی طی ۴۸ ساعت گذشته سبب بارندگی شده است.

وی افزود: این سامانه از امروز به دلیل نفوذ رطوبت دریای خزر تقویت شده و تا روز چهارشنبه بارش‌ها تشدید می‌یابد و این شرایط تا روز پنجشنبه تداوم خواهد داشت و در ارتفاعات و مناطق جنوبی استان شاهد بارش برف خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: در حال حاضر میانگین بارش استان از ابتدای سال زراعی ۷ میلی‌متر است که در مقایسه با دوره مشابه بلندمدت حدود ۹۱ درصد و در مقایسه با سال گذشته حدود ۸۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

