علیرضا کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام نتایج نشست روز گذشته خود با هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در تهران، گفت: در این دیدار توافقات مهمی برای شتاببخشی به طرحهای آبرسانی و فاضلاب استان حاصل شد که تخصیص حدود ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار از اهم آن است.
استاندار سمنان افزود: آخرین وضعیت طرحهای کلان آب و فاضلاب استان در این نشست مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفت و برای رفع چالشهای موجود، تصمیمات عملیاتی اتخاذ شد.
کولیوند با اشاره به قدردانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از پیگیریهای استانداری سمنان، بیان کرد: وی در این دیدار تصریح کرد که پس از ورود مستقیم و پیگیری مستمر استانداری، پیشرفت پروژههای جمعآوری پساب در شهر سمنان شتاب چشمگیری گرفته و این امر بستر مناسبی برای توسعه فعالیت واحدهای صنعتی فراهم کرده است.
وی یکی از دستاوردهای کلیدی این جلسه را اضافه شدن دو شهر سمنان و شاهرود به فهرست طرحهای اضطراری تأمین اعتبار دانست و تأکید کرد: این اقدام، تسریع در تأمین مالی و اجرای پروژههای آبرسانی این دو شهر را در پی خواهد داشت.
استاندار سمنان در ادامه به اختصاص اعتبار برای مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: برای پروژههای آبرسانی روستاهای سراسر استان، اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان پیشبینی و مورد توافق قرار گرفت.
کولیوند از توافق مهم دیگری در این نشست خبر داد و اظهار داشت: با درخواست اینجانب و موافقت مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب کشور، مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان با اولویت شهر جدید ایوانکی، برای تکمیل پروژههای مرتبط با نهضت ملی مسکن اختصاص یافت.
وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد برای پروژه فاضلاب شهر دامغان، اعتباری به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان از محل مجوز ماده (۵۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأمین شود.
استاندار سمنان همچنین به صدور یک مجوز مهم اشاره کرد و گفت: با دستور مستقیم مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، مجوز برگزاری مزایده پساب تصفیهخانه فاضلاب شهر درجزین حداکثر ظرف دو هفته آینده صادر خواهد شد که گامی مؤثر در بهرهبرداری اقتصادی از این ظرفیت است.
کولیوند این توافقات گسترده را نشاندهنده عزم جدی دولت و نگاه ویژه به استان سمنان در راستای رفع چالشهای زیرساختی آب و فاضلاب ارزیابی کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری استانداری برای تحقق این توافقات و تأمین بهموقع اعتبارات ادامه خواهد داشت تا مردم شریف استان هرچه سریعتر از نتایج آن بهرهمند شوند.
نظر شما