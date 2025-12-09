اشعری:۲۸۲ پروژه آبرسانی در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار قربانمحمد اشعری ظهر سه شنبه در نشست خبری افتتاحیه ۲۸۲ پروژه آبرسانی استان خراسان رضوی که در قرارگاه منطقهای ثامنالائمه (ع) نیروی زمینی سپاه برگزار شد، اظهار کرد: خدا را شاکریم که توفیق خدمتگزاری به بخشی از مردم محروم و مرزی را پیدا کردهایم. در کنار مأموریتهای دفاعی و امنیتی، سپاه همواره در حوزههای عمرانی، معیشتی، آموزشی و بهداشتی در خدمت مردم بوده و همواره در دولتهای مختلف در کمکرسانی کرده است.
فرمانده قرارگاه منطقهای ثامنالائمه علیهالسلام با اشاره به همکاری سپاه با وزارت نیرو از طریق قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی (ع) گفت: در ابتدا مقرر بود آبرسانی به ۱۲۰ روستا در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی از جمله سرخس، نیشابور، تربتجام، فیروزه، کلات، درگز و فریمان انجام شود؛ اما در جریان اجرا با تلاش جهادی نیروها این رقم به ۱۷۷ روستا افزایش یافت.
وی تعداد پروژههای اجرایی را ۲۸۲ مورد عنوان کرد و گفت: این پروژهها شامل حفر چاه دستی و ماشینی، تجهیز چاهها، احداث خطوط انتقال برق، اتاق سرچاه، کلرزنی، و ساخت مخازن بتنی بزرگ در مجموع با ظرفیت ۷۶۷۵ مترمکعب است.
اشعری افزود: در این طرح بیش از ۷۱۵۵ کنتور برای خانوارهای بیبضاعت با کمترین هزینه نصب شده و اکنون آب بهداشتی به بیش از ۱۵۶ هزار نفر از اهالی روستاهای هدف رسیده است.
فرمانده قرارگاه منطقهای ثامنالائمه علیهالسلام سه اصل محوری پروژهها را کیفیت بالا، سرعت در اجرا و هزینه کم عنوان کرد و گفت: این فعالیتها نماد کار جهادی و مخلصانه نیروهای سپاه در خدمت به مردم و رفع محرومیت در مناطق دورافتاده است و علاوه بر این طرحهای آبرسانی، سپاه در حوزههای مختلف از جمله معیشت، احداث جادههای روستایی، آموزش و پرورش و مسکن محرومان نیز فعال است. در حال حاضر، سپاه پاسداران در سطح کشور احداث ۲۴ هزار واحد مسکونی را برعهده دارد که از این تعداد ۵ هزار واحد در استان خراسان رضوی اجرا میشود.
وی با بیان جزئیات طرحهای مسکن در استان گفت: در این طرح، ۳۵۰۰ واحد در تربتجام، ۵۰۰ واحد در درگز، ۳۰۰ واحد در بینالود، ۱۵۰ واحد در قوچان و ۱۲۰ واحد در کلات ساخته میشود.
اشعری با تأکید بر اینکه مأموریتهای محرومیتزدایی سپاه در کنار آمادگیهای رزمی و امنیتی انجام میشود، افزود: عزیزان جهاد سازندگی و مجموعه قرارگاه ثامنالائمه (ع) مأموریت دارند علاوه بر دفاع از کشور، در رفع محرومیت و آبادانی مناطق مرزی و محروم نقش مؤثر ایفا کنند.
فرمانده قرارگاه منطقهای ثامنالائمه علیهالسلام با اشاره به استفاده از بیش از ۳۰ دستگاه ماشینآلات مهندسی سنگین در اجرای پروژهها، اظهار کرد: سپاه همیشه خود را خادم مردم میداند و تلاش دارد در کنار دولتها، بدون هیچ نگاه جناحی، برای پیشرفت کشور کار کند.
وی با قدردانی از همه نیروهای جهادی افزود: ما وظیفه داریم هر جا که مردم نیاز دارند، حضور پیدا کنیم. این روحیه جهادی، رمز موفقیت ملت ایران در برابر دشمنان است.
اشعری گفت: سپاه نهتنها پروژههای بزرگ آبرسانی را به ثمر رسانده بلکه از شرکتهای تولیدکننده تجهیزات آب در سراسر کشور نیز برای احیای خطوط تولید و اشتغالآفرینی حمایت کرده است.
فرمانده قرارگاه منطقهای ثامنالائمه علیهالسلام با تأکید بر نقش مردمی و حمایتی سپاه در عرصههای اقتصادی و اشتغالزایی گفت: آنهایی که در سطح جامعه، در رقابتهای اقتصادی و پروژهای زیر فشار له میشدند و در آستانه نابودی بودند، دستشان را گرفتیم و برایشان شغل ایجاد کردیم؛ هم برای کارگرانشان و هم برای پیمانکاران واقعی که ظرفیت کار داشتند.
وی با اشاره به بهکارگیری نیروهای جوان و سربازان تحصیلکرده در پروژههای عمرانی افزود: بسیاری از پیمانکاران فعال در این طرحها همان جوانانی هستند که دوران خدمت نظاموظیفهشان را در سپاه گذراندهاند و با توجه به تخصص و مدرک مرتبط، اکنون بهعنوان مدیر پروژه یا پیمانکار اصلی فعالیت میکنند. این تربیت نیروی انسانی، یکی از مأموریتهای محوری ماست تا سربازان پس از خدمت، برای ورود به بازار کار توانمند شوند.
اشعری حمایتهای مالی سپاه از این جوانان را از شاخصترین اقدامات جهاد سازندگی دانست و تصریح کرد: در زمینههای بانکی و تأمین مالی نیز کمک میکنیم تا فرامین مقام معظم رهبری در زمینه توانمندسازی جوانان تحقق یابد. اشتغالزایی، حمایت از تولید داخلی و کمک به اقتصاد مقاومتی از اصول کاری ماست.
فرمانده قرارگاه منطقهای ثامنالائمه علیهالسلام همچنین به برگزاری نمایشگاه محصولات حوزه آبرسانی در مشهد اشاره کرد و گفت: ما از سراسر کشور بیش از صد شرکت تولیدکننده تجهیزات آبرسانی را دعوت کردیم. بسیاری از آنها در آستانه تعطیلی و ورشکستگی بودند، اما با همکاری سپاه دوباره فعال شدند؛ برای برخی مواد اولیه تأمین کردیم، برای برخی دیگر تزریق مالی انجام شد تا کارخانهها جان بگیرند و در پروژههای آبرسانی از تولیدات داخلی استفاده کنیم.
وی این اقدام را نمونهای از حمایت عملی سپاه از بخش خصوصی دانست و افزود: این دستاوردها متأسفانه کمتر در رسانهها بازتاب یافته، در حالی که این حرکتها موجب احیای اشتغال و رونق تولید در حوزه آب و صنعت شدهاند.
اشعری از بهکارگیری فناوریهای نوین در حوزه سلامت و کیفیت آب خبر داد و گفت: در برخی از طرحها با استفاده از هوش مصنوعی، سیستمهای کلرزنی و پایش سلامت آب را کنترل میکنیم تا با دقت بالا و نظارت دائمی، آب بهداشتی به دست مردم عزیز برسد. سلامت مردم برای ما بسیار مهم است و فناوری به ما کمک میکند مأموریتهای خود را هوشمندتر و مطمئنتر انجام دهیم.
فرمانده قرارگاه منطقهای ثامنالائمه علیهالسلام از خبرنگاران و اصحاب رسانه که پل ارتباطی نظام مقدس جمهوری اسلامی با مردم در عرصههای مختلف هستند تقدیر و تشکر کرد و افزود: ایستادن شما در مقابل جریانهای رسانهای معاند، نشانه غیرت و وفاداری به جبهه حق است.
گفتنی است؛ آئین اختتامیه و تحویل رسمی این پروژهها چهارشنبه ۱۹ آذرماه با حضور استاندار خراسان رضوی و جمعی از فرماندهان عالیرتبه سپاه پاسداران برگزار میشود.
