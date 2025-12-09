بانه در یک قدمی آب پایدار؛ روایت همدلی و خدمت در بحران تنش آبی

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: شهرستان بانه در غرب کردستان، شهری با جمعیتی فعال و مقاوم است که این روزها زیر فشار تنش آبی قرار گرفته است.
کاهش شدید ذخایر سدها، خشکسالیهای مکرر و محدودیت منابع زیرزمینی، دسترسی مردم به آب شرب سالم را به چالش کشیده است.
اما در این شرایط بحرانی، تلاشهای جهادی شرکت آب منطقهای در اجرای طرح انتقال آب، تلاش شبانهروزی جمعیت هلالاحمر، شرکت آبفا و همراهی شهروندان، تصویری از همدلی و خدمت بیمنت را به نمایش گذاشته است، همزمان، مقامات استان با تاکید بر مدیریت علمی منابع آب و اجرای پروژههای اضطراری، مسیر دستیابی به آب پایدار را در شهرستان هموار کردهاند.
این گزارش توصیفی، روایت تلاشها و برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای تأمین آب بانه و چشمانداز آینده را بازگو میکند.
هلالاحمر کردستان؛ عشقورزی و خدمت بیمنت در بحران
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور نیروهای امدادی در بحران آب شرب بانه نماد عشقورزی و خدمت بیمنت است، گفت: در روزهای دشوار تنش آبی شهرستان بانه، خانواده بزرگ جمعیت هلالاحمر استان کردستان با همدلی و انسجام، برای تأمین آب شرب سالم مردم وارد میدان شد.
پیام جلالی افزود: این روایت تلاش، عشقورزی و خدمت بیمنت است؛ روایتی که هدف آن آرامشبخشی به مردم در دل بحرانهاست.
وی یادآور شد: عملیات امدادرسانی شامل بستهبندی، بارگیری، انتقال و توزیع آب در محلات و مناطق حاشیهای با سرعت و دقت انجام شد تا هیچ خانوادهای بدون دسترسی به آب سالم نماند.
جلالی با اشاره به نقش داوطلبان و جوانان پرتلاش در کنار کارکنان شهرستان بانه گفت: این همدلی و همکاری گسترده توانست روند امدادرسانی را تسریع کند و امید و آرامش را در دل خانوادهها زنده نگه دارد.
وی تاکید کرد: تا رفع کامل بحران تنش آبی، خدماترسانی ادامه خواهد داشت و شعار «در کنار مردم، برای زندگی» همچنان راهنمای مسیر خدمترسانی است.
وضعیت بحرانی منابع آب شرب بانه
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر وضعیت منابع آب شرب بانه را چنین توضیح داد: تأمین آب این شهر از دو منبع اصلی انجام میشود؛ منابع آب سطحی ذخیرهشده در سدها و منابع زیرزمینی شامل چشمهها و سدهای سبدلو و عباسآباد با ظرفیت ذخیره حدود ۱۸ میلیون متر مکعب، سهم عمده تأمین آب را دارند و چشمههایی مانند بیلو و مالتانیان تنها در فصل بارندگی قادر به تأمین ۱۰ تا ۳۰ لیتر بر ثانیه هستند.
با توجه به کاهش بارش و خشکسالیهای اخیر، ریسک تأمین آب بسیار بالا است و سال گذشته با کاهش ۵۸ درصدی بارندگی، تنش آبی شدیدی در شهر بانه ایجاد شد
محمد فرهاد افزود: در حال حاضر، تأمین آب شهر با ۱۷۰ لیتر بر ثانیه انجام میشود که حدود ۵۰ لیتر از سد سبدلو، ۱۰ لیتر از چشمهها و رودخانهها و مابقی از سد عباسآباد تأمین میشود و با این میزان، آبرسانی به صورت سیار و ثابت نیز در سطح شهر ادامه دارد.
فرهاد مهمترین چالشها در تأمین آب بانه را محدودیتهای زمینشناسی و وابستگی شدید به ذخایر سدها دانست و گفت: با توجه به کاهش بارش و خشکسالیهای اخیر، ریسک تأمین آب بسیار بالا است و سال گذشته با کاهش ۵۸ درصدی بارندگی، تنش آبی شدیدی در شهر ایجاد شد.
برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای مدیریت بحران
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان درباره برنامههای مدیریت بحران گفت: در کوتاهمدت، مدیریت توزیع، آبرسانی سیار و توزیع آب بستهبندی در دستور کار است و در بلندمدت نیز انتقال آب از سد چراغ و توسعه شبکه و مخازن آب در حال انجام است.
وی درباره نقش فناوریهای نوین در کاهش تنش آبی افزود: سیستمهای هوشمند شبکه، مدیریت فشار، نصب تجهیزات کاهنده مصرف مانند پرلاتورها و سردوشهای کممصرف به کاهش مصرف و افزایش تابآوری کمک میکنند.
فرهاد همچنین بر نقش مردم در مدیریت مصرف آب تأکید کرد: رعایت الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات کاهنده، همکاری مردم را میطلبد و این همراهی در تابآوری شهر بسیار مؤثر است.
وی اطلاعرسانی در زمینه آموزش و اطلاع رسانی در مدارس، ادارات را لازمه رعایت مصرف بهینه آب دانست و گفت: این موضوع از سوی روابط عمومی انجام میشود.
حکمرانی علمی و پروژه انتقال اضطراری آب
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر پیشرفت چشمگیر پروژه انتقال آب به بانه گفت: با اجرای این پروژه، آب پایدار به زودی از سد سبدلو به تصفیهخانه بانه منتقل خواهد شد و شهروندان پس از سالها تنش آبی، میتوانند از آب شرب پایدار بهرهمند شوند.
آرش آریانژاد با بیان اینکه تمامی عوامل پروژه بهصورت جهادی در حال فعالیت هستند، افزود: بارشهای اخیر در بانه بسیار مؤثر بود و سرعت اجرای پروژه را افزایش داد و تیمهای عملیاتی شبانهروز در صحنه حضور دارند تا آب اولیه ظرف دو هفته آینده وارد شبکه شود.
آریانژاد درباره اهمیت همراهی مردم گفت: شکیبایی و همدلی شهروندان بانه، نقش مهمی در موفقیت این پروژه داشت و این همراهی، علاوه بر تسهیل عملیات، نشاندهنده اعتماد مردم به مدیریت بحران و برنامهریزی علمی است.
با اجرای پروژه، انتقال آب به بانه، آب پایدار به زودی از سد سبدلو به تصفیهخانه بانه منتقل خواهد شد و شهروندان پس از سالها تنش آبی، میتوانند از آب شرب پایدار بهرهمند شوند
وی همچنین توضیح داد: پروژه انتقال اضطراری آب نمونهای موفق از حکمرانی منابع آب است و سد عباسآباد که پیشتر تصور میشد مشکل آب شرب بانه را حل کند، به دلیل کاهش مخازن و تبخیر بالا پاسخگو نبود و اجرای پروژه انتقال آب اضطراری، با رعایت استانداردهای فنی و مهندسی، نیازهای شرب را پوشش خواهد داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، نیز در این خصوص با اشاره به کاهش شدید بارشها گفت: میانگین بارش سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در کردستان تنها ۲۱ میلیمتر بوده که کاهش ۸۱ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد و این خشکسالی ششمین سال متوالی است که منابع آب استان را تحت فشار قرار داده است.
کیومرث حبیبی ادامه داد: میانگین حجم مخازن سدهای استان بین ۲۷ تا ۳۰ درصد است و مدیریت منابع موجود با دقت و اولویتبندی نیازهای شرب، صنعت، خدمات و کشاورزی امری حیاتی است.
حبیبی تأکید کرد: تلاشهای استان برای افزایش سهم استانمحور در منابع آب همچنان ادامه دارد و اخیراً ۱۵ میلیون مترمکعب تخصیص جدید برای تأمین آب بانه اخذ شده است.
نقش مردم و همراهی در بحران
یکی از نکات برجسته این بحران، همراهی و صبر مردم بانه است و مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان با قدردانی از شکیبایی شهروندان گفت: نتیجه این همراهی به زودی به ثمر خواهد نشست و آب پایدار از طریق لولههای انتقال به سد سبدلو رسیده و از آنجا به تصفیهخانه شهرستان منتقل خواهد شد.
همچنین مشارکت داوطلبان و جوانان هلالاحمر در توزیع آب، بستهبندی و آبرسانی سیار، امید و آرامش را در دل خانوادهها زنده نگه داشته است. این همراهی نشان میدهد که بحرانها تنها با همدلی، صبر و مدیریت علمی قابل عبور هستند.
نگاه آینده؛ تابآوری و آب پایدار
با اجرای پروژه انتقال اضطراری و اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت شرکت آبفا، چشمانداز آینده بانه روشن است و افزایش ظرفیت شبکه، احداث مخازن جدید و بهرهگیری از فناوریهای نوین، موجب میشود تابآوری شهری در برابر خشکسالیها افزایش یابد.
برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی برای مردم و همکاری مستمر آنها در رعایت الگوی مصرف، نقش کلیدی در موفقیت پروژههای مدیریت منابع آب دارد.
بحران تنش آبی بانه، تصویری از سختی و چالش برای مردم این شهرستان است، اما در دل این دشواری، نمادهایی از همدلی، خدمت بیمنت و حکمرانی علمی منابع آب شکل گرفته است. تلاش بیوقفه هلالاحمر، شرکت آبفا و مدیریت جهادی آب منطقهای، همراه با صبر و همکاری مردم، نوید روزهای بهتر و جریان آب پایدار در رگهای بانه را میدهد و این شهرستان نمونهای از تابآوری و امید در شرایط بحرانی خواهد بود.
