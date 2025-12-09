  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

محبوب: عملیات اجرایی مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی سیاه‌ تپه لوشان آغاز شد

محبوب: عملیات اجرایی مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی سیاه‌ تپه لوشان آغاز شد

رشت- معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب گیلان از پیشرفت عملیات احداث مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی سیاه‌تپه و حفر چاه جمال‌آباد لوشان با هدف رفع تنش آبی در این شهر خبر داد.

مارال محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: پروژه احداث مخزن یک‌هزار مترمکعبی لوشان با اعتبار اولیه ۴۰۰ میلیارد ریال و با هدف افزایش حجم ذخیره و ارتقای آبرسانی به منطقه سیاه‌تپه، اکنون با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

وی با اشاره به وضعیت فعلی پروژه افزود: در حال حاضر عملیات در مرحله بتن‌ریزی فونداسیون قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این مخزن تا پایان سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تکمیل شود.

معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب گیلان ادامه داد: همزمان با احداث مخزن، اجرای خطوط انتقال ورودی و خروجی نیز در دستور کار قرار گرفته و به‌زودی آغاز می‌شود. با تکمیل مخزن و خطوط مذکور، حدود ۱۰ هزار نفر از مزایای این طرح بهره‌مند خواهند شد.

محبوب همچنین از حفر چاه جمال‌آباد لوشان به‌عنوان دیگر پروژه مؤثر در کاهش تنش آبی این شهر یاد کرد و گفت: عملیات حفاری و لوله‌گذاری این چاه تا عمق ۴۲ متر با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال انجام شده و هم‌اکنون آزمایش پمپاژ آن در حال اجراست.

گفتنی است؛ پروژه‌های یادشده از محل اعتبارات ملی آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی در حال اجرا هستند.

کد خبر 6682869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها