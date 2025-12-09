  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

معاون فرماندارگناوه: برخورد بااحتکارکنندگان برنج در دستورکار قرار گیرد

گناوه- معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه گفت: با توجه به روند افزایشی قیمت برنج، برخورد با احتکار کنندگان این محصول، در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی عصر سه شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار این شهرستان اظهار کرد: دستگاه‌های مربوطه نسبت به دریافت سهمیه برنج تنظیم بازار از استان اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه بیان کرد: اعضای کارگروه به صورت مستمر وضعیت اقلام و کالاهای اساسی در بازار را رصد و کنترل کنند و گزارش بازرسی‌ها را ارائه دهند.

سراجی گفت: جلسات کارگروه آرد و نان و تنظیم بازار از جلسات مهمی است که تمرکز و رویکرد آن بر پیشگیری از بروز مشکلات، نظارت مؤثر و رسیدگی به موقع به تخلفات است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه افزود: صدور مجوز برای تأسیس نانوایی جدید در سطح شهرستان، با توجه به ازدیاد آن، امکان پذیر نخواهد بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نانوایی‌هایی که نان به صاحبان کسب و کارها می‌فروشند قیمت آن باید بر مبنای قیمت نانی باشد که به مردم عرضه می‌شود و در صورت فروش به قیمت بالاتر از قیمت مصوب، باید با آنها برخورد قانونی شود.

