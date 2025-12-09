معاون فرماندارگناوه: برخورد بااحتکارکنندگان برنج در دستورکار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی عصر سه شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار این شهرستان اظهار کرد: دستگاه‌های مربوطه نسبت به دریافت سهمیه برنج تنظیم بازار از استان اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه بیان کرد: اعضای کارگروه به صورت مستمر وضعیت اقلام و کالاهای اساسی در بازار را رصد و کنترل کنند و گزارش بازرسی‌ها را ارائه دهند.

سراجی گفت: جلسات کارگروه آرد و نان و تنظیم بازار از جلسات مهمی است که تمرکز و رویکرد آن بر پیشگیری از بروز مشکلات، نظارت مؤثر و رسیدگی به موقع به تخلفات است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه افزود: صدور مجوز برای تأسیس نانوایی جدید در سطح شهرستان، با توجه به ازدیاد آن، امکان پذیر نخواهد بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نانوایی‌هایی که نان به صاحبان کسب و کارها می‌فروشند قیمت آن باید بر مبنای قیمت نانی باشد که به مردم عرضه می‌شود و در صورت فروش به قیمت بالاتر از قیمت مصوب، باید با آنها برخورد قانونی شود.