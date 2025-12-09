پیروزی یک نیمه ای خیبر مقابل استقلال خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال استقلال خوزستان و خیبر در هفته سیزدهم لیگ برتر امروز سه شنبه ۱۸ آذر و از ساعت ۱۸:۳۰ با قضاوت میثم عباسپور در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با برتری یک بر صفر شاگردان سید مهدی رحمتی در تیم خیبر خاتمه یافت. علی آزادمنش زننده تنها گل بازی بود.
بازی با احتیاط از سوی هر دو تیم آغاز شد و دو تیم در دقایق ابتدایی بیشتر به دنبال کنترل میانه میدان بودند. استقلال خوزستان با هدایت امیر خلیفهاصل سعی داشت با پرس در زمین حریف و استفاده از بازی مستقیم به دروازه خیبر نزدیک شود، اما حملات این تیم اغلب در یکسوم پایانی بیثمر باقی ماند.
در سوی مقابل، خیبر خرمآباد که با سرمربیگری سید مهدی رحمتی پا به این میدان گذاشته بود، با ساختار دفاعی منسجم و برنامهریزی برای ضدحملات، چند بار دفاع میزبان را تحت فشار قرار داد. خیبریها با استفاده از پاسهای عمقی و ارسالها از جناحین، تلاش کردند به موقعیت گل برسند اما تا دقایق پایانی نیمه نخست موفق به باز کردن دروازه استقلال خوزستان نشدند.
در ادامه، بازی بیشتر درگیرانه و فیزیکی دنبال شد و هر دو تیم چند موقعیت نصفه و نیمه روی دروازهها ایجاد کردند که یا با بیدقتی مهاجمان همراه بود یا مدافعان مانع از خطر جدی شدند.
در دقیقه ۲+۴۵، خیبر صاحب یک ضربه پنالتی شد که علی آزادمنش پشت توپ قرار گرفت و با ضربهای دقیق، توپ را به تور دروازه استقلال خوزستان چسباند تا گل اول مسابقه به سود خیبر به ثبت برسد.
پس از این گل، تلاش استقلال خوزستان برای جبران نتیجه در دقایق پایانی نیمه اول راه به جایی نبرد و در نهایت نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود خیبر خرمآباد به پایان رسید.
نظر شما