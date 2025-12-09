خیبر به یک قدمی استقلال رسید/ شکستی دیگر برای آبی های خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و خیبر در هفته سیزدهم لیگ برتر امروز سه شنبه ۱۸ آذر و از ساعت ۱۸:۳۰ با قضاوت میثم عباسپور در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر شاگردان سید مهدی رحمتی در تیم خیبر خاتمه یافت. علی آزادمنش زننده تنها گل بازی بود.

بازی با احتیاط از سوی هر دو تیم آغاز شد و دو تیم در دقایق ابتدایی بیشتر به دنبال کنترل میانه میدان بودند. استقلال خوزستان با هدایت امیر خلیفه‌اصل سعی داشت با پرس در زمین حریف و استفاده از بازی مستقیم به دروازه خیبر نزدیک شود، اما حملات این تیم اغلب در یک‌سوم پایانی بی‌ثمر باقی ماند.

در سوی مقابل، خیبر خرم‌آباد که با سرمربیگری سید مهدی رحمتی پا به این میدان گذاشته بود، با ساختار دفاعی منسجم و برنامه‌ریزی برای ضدحملات، چند بار دفاع میزبان را تحت فشار قرار داد. خیبری‌ها با استفاده از پاس‌های عمقی و ارسال‌ها از جناحین، تلاش کردند به موقعیت گل برسند اما تا دقایق پایانی نیمه نخست موفق به باز کردن دروازه استقلال خوزستان نشدند.

در ادامه، بازی بیشتر درگیرانه و فیزیکی دنبال شد و هر دو تیم چند موقعیت نصفه و نیمه روی دروازه‌ها ایجاد کردند که یا با بی‌دقتی مهاجمان همراه بود یا مدافعان مانع از خطر جدی شدند.

در دقیقه ۲+۴۵، خیبر صاحب یک ضربه پنالتی شد که علی آزادمنش پشت توپ قرار گرفت و با ضربه‌ای دقیق، توپ را به تور دروازه استقلال خوزستان چسباند تا گل اول مسابقه به سود خیبر به ثبت برسد.

نیمه دوم دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و خیبر خرم‌آباد با افزایش سرعت و ریتم بازی آغاز شد و میزبان که یک گل عقب بود با هدف جبران نتیجه، فشار بیشتری را روی دروازه خیبر وارد کرد. شاگردان امیر خلیفه‌اصل سعی داشتند با اضافه شدن بازیکنان به فاز هجومی و ارسال توپ‌های بلند از جناحین، خط دفاعی خیبر را تحت فشار قرار دهند.

استقلال خوزستان در دقایق ابتدایی نیمه دوم چند موقعیت نصفه‌ونیمه روی دروازه خیبر ایجاد کرد، اما انسجام خط دفاعی مهمان و هوشیاری دروازه‌بان این تیم مانع از تغییر نتیجه شد. در مقابل، خیبر با حفظ آرامش و تمرکز بالا، بازی را مدیریت کرد و با تکیه بر ضدحملات سریع، چند بار دروازه استقلال خوزستان را تهدید کرد که این حملات نیز به گل تبدیل نشد.

در ادامه مسابقه، روند بازی فیزیکی‌تر شد و دو تیم در میانه میدان درگیر نبردهای تن‌به‌تن بودند. هرچند موقعیت‌هایی برای هر دو تیم ایجاد شد، اما بی‌دقتی مهاجمان در ضربات آخر و عملکرد مناسب مدافعان باعث شد توپ از خط دروازه‌ها عبور نکند.

با نزدیک شدن به دقایق پایانی، استقلال خوزستان با انجام چند تعویض هجومی، تلاش کرد جریان بازی را به سود خود تغییر دهد، اما خیبر که با نظم دفاعی و بسته نگه داشتن فضاها بازی می‌کرد، اجازه خلق موقعیت جدی را به میزبان نداد و توانست برتری خود را تا پایان حفظ کند.

در نهایت، دیدار دو تیم با همان تک‌گل علی آزادمنش از روی نقطه پنالتی در نیمه نخست، با نتیجه یک بر صفر به سود خیبر خرم‌آباد به پایان رسید. با کسب سه امتیاز این مسابقه، خیبر امتیازات خود را به ۱۹ رساند و به طور موقت در رده چهارم جدول و یک رده پایین‌تر از استقلال تهران در لیگ برتر قرار گرفت. استقلال خوزستان نیز با ۱۳ امتیاز در جایگاه سیزدهم باقی ماند.