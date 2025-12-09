به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه‌اصل شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری پس از دیدار استقلال خوزستان برابر خیبر خرم‌آباد اظهار کرد: امشب بدترین بازی چند هفته اخیر خود را پشت سر گذاشتیم. تیم ما نه شاداب بود، نه باانگیزه، در مقابل خیبر جنگید و توانست به پیروزی برسد.

وی افزود: در نیمه نخست تیم اصلاً چهره همیشگی استقلال خوزستان را نداشت. بارها به بازیکنان هشدار داده بودیم که خیبر روی ضدحملات خطرناک است اما متأسفانه در دقیقه ۴۶ روی همین موضوع مرتکب خطا شدیم و از روی نقطه پنالتی گل خوردیم.

سرمربی استقلال خوزستان با اشاره به نیمه دوم بازی گفت: در این نیمه چند موقعیت گل داشتیم و توانستیم حملاتی را به دروازه خیبر ترتیب دهیم، اما از فرصت‌ها استفاده نکردیم.

خلیفه‌اصل اظهار کرد: بابت این شکست از مردم خوزستان و هواداران استقلال صمیمانه عذرخواهی می‌کنم. می‌دانم که دلشان از این نتیجه ناراحت است، اما مسئولیت این شکست را شخصاً می‌پذیرم.

وی در پایان تصریح کرد: استقلال خوزستان در شرایط دشواری قرار دارد. بعد از ۱۸ روز اعتصاب، تازه در حال بازیابی وضعیت خود هستیم، ولی فشار دیدار سنگین هفته گذشته مقابل تراکتور باعث شد بازیکنانم امروز از نظر بدنی و روحی شاداب نباشند. امیدوارم در هفته‌های آینده بتوانیم با تلاش بیشتر شرایط تیم را بهبود بخشیم.